Senado: rechazo a dar entrada a nota sobre acción de Kattya fue por impedimento del reglamento, afirman

La Cámara de Senadores, en su sesión extraordinaria, rechazó ayer dar entrada y remitir a sus comisiones asesoras la notificación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González (PEN) contra su expulsión del cuerpo legislativo.

El senador liberal Líder Amarilla señaló que el Senado no dio entrada ayer porque su reglamento interno no permite que se trate en una sesión extra otro punto para el cual no fue convocada.

Agregó que la nota ya ingresó formalmente al Senado y que podría hacerse el pedido de tratamiento nuevamente en la sesión ordinaria fijada para este miércoles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo creo que plantearon, pero se aclaró y lo estarían planteando en peticiones del miércoles. Las sesiones extraordinarias son convocadas para tratarse el punto para el cual fueron convocadas. No se puede dar a entrada a una nota”, mencionó.

Lea más: “Bachi” oficializa retorno de Sergio Godoy al Senado, pero como su asesor

Rechazaron dar entrada a notificación sobre Kattya

El pedido había sido realizado por el senador Rafael Filizzola (PDP), quien pretendía que la nota sea remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales. También había solicitado que la respuesta del Senado a la Corte no sea solamente realizada por el reciente nombrado asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara Alta, el cartista Sergio Godoy, quien en el período pasado fue legislador.

Sin embargo, la moción del legislador fue rechazada por amplia mayoría de cartistas junto con sus satélites aliados.