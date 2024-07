Senadora cuestiona copamiento cartista y dice que ni “cargo de cuarta” ceden

Durante la reunión de la comisión permanente, la mayoría cartista designó a Javier Zacarías Irún (ANR, HC) como presidente de la comisión, a Lilian Samaniego (ANR, Independiente) como vicepresidenta, quien hasta el 30 de junio pasado ocupaba la titularidad. También fue designado pero como relator al senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC). El senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA) perdió la pulseada en la comisión integrada por una mayoría cartista y aliados para presidir el órgano.

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó la falta de pluralidad de la mayoría cartista. “El copamiento de las instituciones no es saludable para ninguna democracia, si queremos responder a las necesidades de la población, respetar normas y reglamentos y los oficialistas deberían renunciar a su egoismo”, dijo Paredes.

“Nosotros tenemos una representación mayoritaria a nivel nacional y resulta que no nos pueden dar un cargo de cuarta, el de relator ndajeko, no sé ni para que sirve el cargo del relator, pero volvieron a elegir allí a un colorado, gran siete. Aunque sea esos cargos de morondanga, de cuida plantera podemos también darle a los opositores. Nosotros venimos a cumplir funciones”, cuestionó la parlamentaria.

Dijo que no es posible que la mesa directiva de la comisión de Asuntos Constitucionales no esté representada por un opositor. La senadora opositora dijo que si van a ir por representatividad ellos tienen más votos reunidos. “Resulta ser que no tenemos presidente colorado, una vicepresidenta colorada, una mayoría absoluta de colorados y cuatro pelotudos opositores sentados acá”, recriminó.

Reclama cupo dentro de la comisión del Senado

Pidió a los colorados reconocer el espacio a los partidos de la oposición. “Nosotros en el bloque opositor representamos a la mayoría de la población paraguaya y tenemos que tener algún cupo de poder dentro de las comisiones más importantes y, aunque pierda a cero, yo voy a sentar mi posición, como se maneja el Senado y esta comisión”, manifestó la legisladora.

El senador Ramón Retamozo (ANR, Independiente) destacó la trayectoria política y partidaria del senador Zacarías Irún y pidió a los miembros acompañar su postulación. En el mismo sentido, lo hizo el senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC).

“Ratificar que es importante para esta comisión tener la trayectoria el recorrido político necesario para asumir este compromiso de trabajo de mucha importancia que busca entender y hacer entender y hacer que los proyectos de ley puedan ser filtrados por la Constitución Nacional”, dijo el senador Mario Varela (ANR, aliado cartista).

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) había postulado al “cargo tan delicado” al senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA). Resaltó la importancia de la comisión y mencionó que se debe analizar la constitucionalidad o no de las leyes, los ascensos de militares y policías.

“Necesitamos tener en esta comisión un presidente que tenga la suficiente y notoria solvencia moral e intelectual para representarnos”, dijo y detalló el currículum del senador Nakayama.

Cuestionado senador al frente

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) se sumó oficialmente al movimiento Honor Colorado en abril del año pasado. El año pasado fue sobreseído por la Corte en caso de un desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. También fue sobreseída su esposa Sandra McLeod, exintendenta quien fue destituida por la Cámara Baja tras hallarse 27 irregularidades detectadas durante la intervención municipal. El clan busca ahora recuperar la comuna esteña.