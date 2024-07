Colym Soroka pide disculpas a medias a su colega Ever Villalba

“No me arrepiento de haber llevado (el bastón de Stroessner) al Congreso, no creo que este mal, ahora si alguien se ofendió por el hecho yo que voy a saber, y si eso es así, pido disculpas no fue para ofender”, dijo el senador colorado Solyn Soroka.

El miércoles último, el bastón de mando del dictador Alfredo Stroessner, que recibió como obsequio el senador Colym Soroka (ANR) y del que hizo gala en la sala de sesiones del Senado, casi provoca un pugilato con su colega Ever Villalba (PLRA).

Villalba había cuestionado a Colym que se jacte de un bastón de mando de Alfredo Stroessner y ostente precisamente en el día del aniversario de fundación del PLRA.

Colym había sacado en cara a su colega que se benefició de una hidroeléctrica que construyó tal vez ese general (por Stroessner), en alusión a su esposa quien fue comisionada a Yacyretá. “Sos maleducado para responder así, nde kuña’i Ever, acá o afuera donde quieras, pero yo no soy kuña’i”, le desafió.

Senador Villalba cuestionó dichos de Soroka

Por su parte, el senador Villalba cuestionó duramente su colega afirmando que sus parientes fueron perseguidos y apresados.

“Hoy todavía no sabemos donde están los cuerpos de más de 300 paraguayos y paraguayos perseguidos por la dictadura y acá vamos a exhibir como trofeo y presumir con alegría”, indicó al señalar que el bastón está manchado en sangre de tortura y lo tildó de misógino y machista.