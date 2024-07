Video: senadores casi llegan a los golpes en plena sesión

Un reclamo de parte del senador Éver Villalba a su colega Colym Soroka respecto al bastón de mando del dictador colorado Alfredo Stroessner que recibió como presente fue la causa por la que casi terminan a los golpes.

Mientras Villalba hacía uso de palabra durante la sesión de la Cámara Alta fue interrumpido por Soroka, quien desde su lugar comenzó la discusión que fue subiendo de tono hasta llegar a desafiarse mutuamente.

Soroka le dijo que se beneficia de la hidroeléctrica construida por el Gral. Stroessner y trató de maleducado a Villalba.

“Sos un kuña’i, Éver. Acá o afuera, donde quieras porque yo no soy kuña’i”, manifestó ofuscado y apuntando con el dedo índice a su colega.

En un momento dado Villalba se levantó y se acercó a Soroka, que también dejó su silla para llegar al pasillo que divide en dos la sala de sesiones.

Rápidamente el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y otros senadores cartistas se interpusieron entre ambos, lo que hizo que retrocedan y así se evitó que el “show” en plena sesión parlamentaria pase a mayores.

“Éver, en serio yo te voy a enseñar a vos a regular tu mandíbula, ni medio round no me vas a aguantar vos. Esto es un show para aumentar su ranking, porque cuando llegué no me dijo nada, incluso me sonrió y ahora se quiere hacer del bravito. Demasiado miedo le tengo”, remató Soroka.

