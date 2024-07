Enfrentamiento entre Enrique Berni y Casse Giménez terminaría en denuncia

Enrique Berni, vicepresidente segundo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en representación del Consejo de la Magistratura (CM), ha decidido denunciar a la fiscal removida Casse Giménez. Según Berni había declarado a la prensa, la exfiscal lo increpó y hasta le dio un golpe en el estómago cuando salía del sanitario del restaurante Bolsi, en pleno centro de Asunción.

El enfrentamiento se produce a un día después la destitución de Giménez por parte del JEM. La exfiscal, quien había presentado su renuncia para acogerse a la jubilación un día antes de su destitución, expresó que no agredió a Berni.

Casse señala que solo empujó a Berni

En su defensa, la exfiscal manifestó que Berni fue grosero con ella en el local gastronómico y ella no le pegó, solo le empujó. “Me lo encontré en el Bolsi. Fue un grosero y ahora dice que le pegué. En realidad, ganas no me faltaron, le empujé, pero no le pegué”, afirmó Giménez.

Casse Giménez fue recientemente removida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debido a mal desempeño de sus funciones. Su destitución se dio en un contexto de tensión política, en medio del inicio del gobierno de Santiago Peña y con un JEM bajo control de los cartistas.

La exfiscal había denunciado anteriormente al exsenador Jorge Oviedo Matto (Unace) por tráfico de influencias, pero este fue absuelto y posteriormente querelló a Giménez. La sanción contra Giménez coincide con un ambiente de persecución política, según la propia exfiscal, quien asegura que este tipo de acciones buscan intimidar a los operadores de justicia y otorgar impunidad a los miembros del JEM.

En el juicio oral y público, Oviedo Matto fue absuelto debido a la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía. No obstante, los audios filtrados donde se escuchaba al exsenador decir: “Casse, amanecé mañana en el banco, yo te voy a solucionar, anína ejepy’apýtei (no te preocupes)”, desataron el escándalo que culminó en su renuncia en 2018.

Casse Giménez sostiene que la denuncia en su contra es una represalia por su labor en la Fiscalía.