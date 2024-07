Celeste Amarilla pide investigar el origen de la fortuna de Galaverna

Amarilla recordó que en el 2006 el exsenador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna, hoy cartista no tenía Registro Único de Contribuyentes (RUC). “Es decir que en el año 2006 él todavía no tenía un ingreso de G. 130 millones al año, eso es contundente, es impresionante cómo a partir del 2007 o 2009, no sé en qué momento, empieza a amasar una fortuna de orígenes desconocidos, lindo caso para la DNIT y para Fiscalía de Delitos Económicos”, dijo.

Indicó que una fortuna no se hace de la nada, de una cerámica, (en alusión a la Cerámica Yoayú de Galaverna) no se adquiere de la nada con un sueldo de parlamentario. “Interesante que se investigue, en el año 2006 él todavía no facturaba ni siquiera G. 130 millones al año, esta es una tarea pendiente para la Fiscalía, una tarea pendiente para la DNIT”, dijo la senadora liberal.

Amarilla había dicho que con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH sobre las violaciones de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión del fundador y entonces director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, evidentemente Paraguay ya sabe lo que tiene que hacer y que le están diciendo a Paraguay que “tenemos que dejarnos de manipular a la justicia”