Comisión “garrote”: senador pedirá que reuniones sean públicas

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador Colym Soroka (ANR) habló de su incorporación a la comisión bicameral “antilavado de dinero” que opositores señalan como un posible “garrote” político contra adversarios del oficialismo cartista.

El lunes fueron anunciados los tres integrantes de esa comisión: el senador Soroka -quien abandonó el movimiento colorado disidente Fuerza Republicana el año pasado-, el colorado cartista Gustavo Leite y el “liberocartista” Dionisio Amarilla.

Lea más: Comisión garrote: existen elementos para poner en tela de juicio la ecuanimidad, dice abogado

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Días atrás, el presidente del Senado, el cartista Basilio Núñez (ANR), dijo que la comisión estaría integrada por un senador de la oposición, pero miembros opositores de la Cámara Alta dijeron ayer que no aceptarían un puesto en la comisión al considerar que esta es ilegal.

La oposición mantiene que, al no establecerse en el texto de la ley aprobada el propósito y objetivos exactos de la comisión, existe el peligro de que esta sea utilizada como “garrote” contra adversarios del cartismo, teniendo en cuenta que parlamentarios cartistas ya dijeron que apuntarán al Grupo Zuccolillo, del que forma parte el diario ABC Color, de línea editorial opuesta al oficialismo.

“Ver de qué se trata esto”

El senador Soroka dijo que su intención es “ver de qué se trata esto” y cuestionó la lógica de los opositores de renunciar a tener un espacio y “tener voz por lo menos de sugerencia interna” en la comisión.

“No importa si las perdés todas, pero tenemos que acceder a esto”, dijo.

Lea más: Comisión “garrote”: “Montaron un circo y ahora están buscando payasos”, afirma senadora

Afirmó que no planea prestarse a que la comisión se use como “garrote”, pero admitió que hasta ahora no sabe cuál será el tema a investigar en la comisión.

“Nosotros esperamos que se haga la primera reunión, qué va a pasar y conocer el itinerario, a qué se apunta y a qué se quiere llegar”, dijo. Añadió que en la primera reunión el objetivo debe ser comunicado de forma clara a la ciudadanía.

Agregó que piensa proponer que todas las reuniones de la comisión sean públicas.