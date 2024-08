Senador critica fallas de redacción de Ley de pensión de adultos mayores

Varios de los artículos de la Ley de Pensión de Adultos Mayores, aprobada el miércoles por el Senado, tienen fallas de técnica de redacción legislativa que generan confusión y hasta podría causar la judicialización de la misma, según explicó el senador del PDP, Rafael Filizzola.

“Prácticamente, todas las leyes estamos con esa misma lógica, que se apura, que se aprueba con observaciones como estas, la explicación es ‘después vamos a arreglar’, después vemos que tarda en reglamentarse en el Ministerio de Economía. Tampoco ellos nos mandan un feedback con cuestionamientos o con propuestas de mejoras, entonces al final tenemos una serie de notas deficientes que van a ser problemáticas en algún momento”, criticó.

Criticó el artículo que estipula que las personas profesionales independientes que pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA) y recaudan entre G. 5 y 7 millones al mes, no entran al Impuesto a la Renta Personal (IRP9), no tienen jubilación, pensión, o 30 cabezas de ganado, y no es cotizante, por ende, pueden entrar como beneficiario de la pensión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Señalamos que ese artículo estaba muy mal redactado, propusimos algunas variantes para que quede mejor, inclusive el tema de 30 cabezas de ganado está mal redactado, de repente alguna persona ciertamente puede tener ganado, pero a lo mejor no tiene renta”, refirió.

Lea más: Nueva ley de pensión para adultos mayores: sin censo pero con más control

MEF manejaría mejor pensión que el MDS, según senador

Rafael Filizzola fue consultado si es que se remitió un informe sobre el costo que representará al Estado la nueva Ley de Pensión de Adultos Mayores aprobada por el Senado, considerando que se estima que la misma beneficiaría a 130.000 personas aproximadamente.

“Yo creo que no hay un estudio, por lo menos hablamos mucho con la gente del MEF y pedimos muchos informes y no hay un estudio serio, de hecho por eso también la posición tanto conservadora que tuvo el MEF, porque se planteaba inclusive una mejor retribución”, indicó.

Dijo que particularmente le preocupa que el pago de la pensión a adultos mayores pase a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), ya que si bien en términos teóricos es lógico que esté ahí, porque debería ser el ente especializado, pero en la práctica es el MEF el que tiene mucha mayor experiencia en transferencias de fondos y gestiones.

“El MDS es una institución relativamente nueva, ha sido muy cuestionada en algunos programas sociales que ha llevado adelante, así que a mí me parece que lo ideal hubiera sido una transición entre ambas instituciones, fortalecer en primer lugar el MDS y posteriormente ir transfiriendo este tipo de programas. El MEF tiene más información, más personal especializado y más experiencia, sobre todo”, precisó.

Lea más: Diputados aprueba en general universalizar pensión de adultos mayores

Reglamentación siempre es precaria

El senador del PDP fue consultado si sería conveniente que el Ejecutivo vete y se haga una nueva ley o si se podrían mejorar los artículos cuestionados mediante la reglamentación, a lo que respondió que la reglamentación siempre es precaria, no puede ir contra la ley y si hay una redacción defectuosa, la dinámica en todas las leyes es cambiarla en el Congreso.

“Algunas veces nos critican a los opositores porque nos oponemos, pero no siempre nos hemos opuesto al fondo, al objetivo de la ley, es más, en la mayoría de los casos estábamos de acuerdo con que la ley se haga, por ejemplo, en el caso de la Dirección de Ingresos Tributarios, estábamos a favor de que se haga esa, se integren la SET con aduanas, eso yo por lo menos estaba de acuerdo, pero tenía mis objeciones por la redacción, o la ley de superintendencia, no estábamos en contra del fondo, si no había algunas cosas que felizmente algunas se arreglaron”, explicó.

Dijo que en general, tanto los proyectos que tienen origen en las cámaras del Congreso, como los proyectos que vienen del Ejecutivo, cuando del MEF que tiene personal muy calificado, vienen proyectos con una deficiente técnica legislativa, lo que hacen es enviarlos con una orden de hacer rápido y esto es más peligroso aún.

“También en el Congreso tenemos personal muy calificado en técnica legislativa que puede hacer lo necesario, pero como viene una orden de aprobar así como está, entonces, nadie revisa o se revisa deficientemente. Después te dicen, vamos a arreglar por el camino, pero mentira, nunca se arregla por el camino y el decreto tampoco va a reglar”, lamentó.

Lea más: Reformas a pensión para adultos mayores y vuelve al Senado

Mala redacción expone a judicialización

El senador dijo que los ajustes a la ley se van a tener que hacer, ya que son ajustes que los legisladores opositores propusieron en su momento en el debate parlamentario o en comisión.

“No somos nosotros los que podemos plantear, porque ya en su momento nos dijeron que no, o sea, se tendría que hacer una mesa de trabajo con el Ejecutivo para ver lo que no está funcionando y eventualmente ahí hacer los ajustes para que no sea una cuestión que se vea como un enfrentamiento gobierno versus oposición”, afirmó.

Sobre la falta de claridad de si el medio pasaje cubriría a todos los mayores de 65 años o solo a los afectados por la ley modificada de pensión de adultos mayores, explicó que al final ese tipo de faltas en la redacción expone a que la ciudadanía judicialice la ley, y si se concluye que la ley no está bien redactada, la justicia va a entender más favorablemente a una mayor amplitud de derecho, ya que en general lo hace así.

La Ley de Pensión de Adultos Mayores fue sancionada por la Cámara de Senadores el miércoles y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.