Diputados sigue sin definir miembros para el “garrote”

De momento se mantiene la incógnita sobre quiénes son los tres representantes de Diputados -afines al cartismo- que integrarán la “Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”.

Antes de su instalación los cartistas ya adelantaron su real objetivo de perseguir a sectores críticos al gobierno como ABC.

El pasado miércoles, el pleno de la Cámara Baja acordó que los líderes de bancada remitirían los candidatos para integrar la comisión “garrote” contra ABC. Al igual que en el Senado, los tres serán afines al cartismo. De hecho, el bloque de Colorado Añetete así como los verdaderos opositores se niegan a integrar la citada comisión porque no quieren prestarse a legitimar la venganza política cartista contra los sectores críticos de la sociedad.

Los tres diputados representantes saldrían de uno de los 36 miembros de Honor Colorado; otro a su apéndice, la Bancada Colorada “B” (oficialista) que posee 8 miembros y el tercer lugar para los libero-cartistas de la Bancada A del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). En este bloque de liberales “satélites” se encuentran los diputados imputados Cleto Marcelino Giménez y Roya Torres, que fueron beneficiados con el cajoneo de sus pedidos de desafuero.

Un dato no menor es que de los 80 diputados que integran la cámara, 29 declinaron en su participación. Se trata de todos los miembros de las bancadas liberales PL y C; la colorada disidente (Fuerza Republicana o Añetete) y los independientes (Cruzada Nacional, Encuentro Nacional, Patria Querida, País Solidario, Ex Hagamos, entre otros).

Llama la atención que en Diputados se esté dilatando la conformación de la comisión “garrote”, teniendo en cuenta que el titular de la Cámara Baja es cartista (Raúl Latorre) y uno de los proyectistas es el diputado cartista Rodrigo Gamarra.

Los tres representantes del Senado son los colorados Gustavo Leite y Colym Soroka y el expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla.

Con un fin persecutorio

Referentes del cartismo, como el propio presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, y el miembro de la comisión y también cartista Gustavo Leite, admitieron la intención de “investigar” a empresas vinculadas a nuestro diario ABC Color, así como también a otros sectores críticos, como son las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

Otro elemento que hizo cuestionar la propia legalidad de la Comisión es que fue creada sin especificar los hechos puntuales a ser indagados, algo que es un requerimiento fundamental según la ley. La mayoría de los miembros también fungieron de “abogados” de Tabacalera del Este SA y Horacio Cartes.