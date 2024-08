La disidencia llevará apoyo a diputado apretado por el cartismo

El relanzado movimiento Colorado Añetete anuncia un mitin en el departamento de Caazapá, con motivo del cumpleaños del diputado disidente Juan Maciel Merlo (ANR). El acto contará con la presencia del expresidente Mario Abdo Benítez, el exvicepresidente Hugo Velázquez y la dirigencia disidente, informaron ayer fuentes coloradas.

Será la segunda reunión tras la reaparición en la política activa del expresidente Abdo Benítez, luego de 1 año de silencio. En mitin en la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera, contó con buena concurrencia de disidentes.

La reunión prevista en Caazapá será a pocas semanas del 19 de julio pasado, cuando el presidente de la República, Santiago Peña, hizo un llamado a la unidad partidaria, pero reclamó por la ausencia del diputado abdista Juan Maciel en un almuerzo organizado por Honor Colorado (HC), en la ciudad de Caazapá.

“Al Gobierno muchas veces le cuesta administrar, cuando se tiene a una dirigencia que está peleada, cuando está dividida, cuando no se sanaron las heridas, que dejaron muchas veces las elecciones internas. En el departamento de Caazapá nos hace el trabajo más fácil, porque nos interpela, y no tenemos excusas para no apoyar a este departamento. Por eso hago un compromiso personal, de que estos años serán los mejores para este departamento” indicó Peña.

Maciel es uno de los pocos legisladores que no abandonó el movimiento Fuerza Republicana (disidencia).

En ese mismo acto, el presidente de la ANR, Horacio Cartes (sancionado por Estados Unidos de América), dijo que “ya no es hora de hablar de movimientos” en el Partido Colorado. “Ahora todo es coloradismo, más nada”, manifestó.