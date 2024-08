Celeste Amarilla revela que “Lalo” Gomes la había amenazado de muerte

El abogado Felino Amarilla, hermano de Celeste Amarilla, recibió una fuerte amenaza de muerte de parte de Eulalio “Lalo” Gomes para su hermana debido a sus declaraciones en el Congreso.

La parlamentaria contó que recién el día de la muerte de Gomes su hermano decidió contarle sobre esa amenaza. “Consideramos que era una advertencia dura, pero advertencia, porque si me quería matar lo podía hacer sin avisar”, planteó.

En contacto con ABC Cardinal, el hermano de la parlamentaria contó los detalles de esa amenaza. “Creí prudente —luego de compartir información con un jefe de seguridad — tener cierto cuidado al respecto y no provocar una situación de confrontación pública”, relató.

¿Cómo fue la amenaza que le hizo Lalo a Celeste?

El abogado contó que el hecho se dio durante la feria de ganados de la Feria Nelore en la Asociación Rural del Paraguay, un mes antes de la Expo Mariano Roque Alonso, a principios del mes de agosto.

“Yo estaba sentado en el fondo y él estaba dos hileras delante. Yo estaba con dos amigos ganaderos, él (Lalo Gomes) se levantó y al verme vino y se sentó entre el ganadero que estaba a mi izquierda y yo. Me tomó del brazo, me saludó y empezó a hablar diciéndome si qué le pasaba a mi hermana porque lo estaba atacando políticamente. Celeste había dado declaraciones sobre el tema de la narcopolítica recientemente”, relató.

Agregó que le dijo que hable directamente con ella y la respuesta de Lalo fue una amenaza. “Ahí me dijo: ‘Yo la puedo hacer matar, mirá que todos estos son mis fusileros’. Y le digo: ‘Matala, cuál es el problema, hacé las cosas’. Lo que yo quería era ver hasta dónde avanzaba la situación y el tipo insistió e insistió. Estuve en esa conversación durante 10 minutos”, detalló.

Señaló que lo tomó en serio pero decidió no confrontarlo, sino que contarle lo que sucedió a un jefe de seguridad cercano, ese mismo día. “Yo conozco el lenguaje fronterizo, hay veces que son fanfarrones, hay veces que son realistas, que amenazan, que de la ironía viene la amenaza... Entonces dentro de esa conversación yo me puse distante pero asumí toda la información”, agregó.

Comunicó la amenaza a un jefe de seguridad

El hermano de la senadora agregó que esa persona, que forma parte de un organismo de seguridad del Estado Paraguayo, le dijo que los “fusileros” que él señaló eran sus guardias y los conoce a todos.

“Y me dijo: ‘Tenés que sentirte un poco tranquilo, yo no le avisaría a la senadora pero la cuidaría. Si te dice, es una amenaza para que se sepa que te está amenazando, porque si lo va a hacer, no lo va a decir’... Y tenía sentido. Pero esa es la forma en que se movía Lalo Gomes”, contó.

Agregó que creyó que era prudente tener cuidado y no contarle el hecho a su hermana, para no generar una confrontación pública que empeore la situación.

“Hay que tener en cuenta que en ese momento, dos meses atrás, eso iba a ser un debate interminable y a pesar de la gravedad e irresponsabilidad de las amenazas, iba a llevar a un debate farandulesco de vuelta. Lamentablemente el show iba a comerse al personaje”, consideró.

Recalcó que le comunicó el hecho a un alto jefe de la seguridad interna, para que se tomen las debidas precauciones.

Investigaciones conta Lalo Gomes ya surgieron hace siete años, sostuvo Amarilla

En otro momento, señaló que estos hechos que ahora se dan a conocer ya surgieron en el año 2021 y autoridades del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) durante la administración anterior ya indagaron al respecto.

“Acá hay carpetas en al Fiscalía desde hace más de siete años. Si leés detenidamente la imputación a Lalo Gomes hoy es por lavado de dinero originado en la carpeta Pavo Real, caso Jarmis Chimenes Pavão (...) La Fiscalía, los fiscales y la Seprelad sabían perfectamente bien que todo el dinero movimentado de Gomes provenían del lavado de dinero, lo dejaron con ese dinero ser diputado”, cuestionó.

Además, consideró que la “aparatosidad” del allanamiento se dioporque la orden de detención era contra su hijo y el mismo corría el riesgo de ser extraditado. “Y cualquier cosa padre iba a hacer lo posible para liberar a su hijo”, consideró.

“¿No será que cometió algop molesto para el sistema empresarial grande?, ¿no será que estábamos tocando la piedra angular de un negocio del narcoestado. Todo esto era conocido ampliamentepor la Fiscalía y el mismo Fiscal General del Estado, que tiene congeladas las carpetas de denuncias. No es una investigación del 17 de agosto nomás”, enfatizó.

La respuesta del yerno de Lalo

El novio de la hija de Lalo Gomes, Carlos Viveros, ha asumido la “vocería” de la familia tras la muerte del parlamentario y en varias ocasiones ha salido a cuestionar el procedimiento policial, incluso yendo a un canal de televisión el mismo día del operativo fatal. En redes sociales, respondió a las afirmaciones de Amarilla y aseguró que no son ciertas.

“Esto es mentira yo estaba con el diputado cuando eso, fue un remate de la Expo, donde el abogado, su ‘hermano’ inclusive le negó a su propia hermana diciendo que no tiene relación con ella, no habla. El diputado le dijo que su hermana hablaba al pedo y que no entendía por qué (sic)”. indicó brevemente el polémico Viveros.