Caso Lalo: Liberales se dividen entre quienes denuncian“Narco Estado” y “terrorismo de Estado”

Al inicio de la sesión, el titular partidario Hugo Fleitas dijo que la postura del PLRA debía ser contundente y clara denunciando la vigencia de un “Estado Fallido” y un “Narco Estado”. Aunque dijo que el comunicado oficial estaría listo mañana viernes, terminada la sesión divulgó un documento atribuido al Directorio.

Estuvieron presentes durante la sesión del Directorio el gobernador de Central Ricardo Estigarribia; el senador Sergio Rojas, titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara Alta y el diputado Billy Vaesken.

Lea más: Nuevo Liberalismo urge al PLRA sentar postura sobre la narcopolítica y muerte de “Lalo” Gomes

El senador Rojas, dijo que pese a la indignación de la mayoría, pidió “tener en cuenta todo lo que hay detrás” del fallecido y las investigaciones en su contra desde el Brasil. Dijo que en la última sesión reservada en el Senado, las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio del Interior expusieron datos muy sensibles que no pude revelar. Sin embargo, resaltó que la Senad no podía participar en el operativo porque el fallecido tiene parientes en el ente y que estos incluso habrían manipulado informes del Brasil borrando su nombre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador Éver Villalba, en forma virtual, dijo que si bien no defendía a “Lalo”, pedía que las autoridades esclarezcan lo ocurrido. Calificó la operación policial de “terrorismo de Estado” e incluso comparó con la muerte de Rodrigo Quintana “salvando las distancias”, agregó.

Regina Ríos también habló de terrorismo de Estado pero de un “Gobierno que mata a miembros de su propio gobierno”.

La exfiscala Basilisa Vázquez dijo que en su experiencia y tomando elementos de la autopsia, “Lalo” Gomes no disparó a los policías y que cuando murió estaba agachado. Dijo que la orden judicial tenía varias irregularidades y que era imposible que no existan videos del operativo. Sin embargo, dijo que el comunicado debe dejar claro que debe seguir la lucha contra el narcotráfico, que no es un ataque a los jueces y fiscales pero que los mismos deben actuar dentro del marco de la ley. En otro punto pidió al titular del PLRA divulgar el resultado de la auditoría financiara sobre las deudas dejadas por Efraín Alegre.

El cartismo

Miguel Abdón Saguier afirmó que lo ocurrido refleja un problema nacional sobre los elementos criminales del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes “el significativamente corrupto”. Recordó el caso del exdiputado Juan Carlos Ozorio, procesado por narcotráfico; del senador Erico Galeano, acusado por lavado de dinero y del exdiputado Ulises Quintana. Ratificó los datos de las autoridades de Colombia que sostienen que la orden de matar al fiscal Marcelo Pecci “salió de Paraguay” y repudió que la exfiscal general, Sandra Quiñónez haya cajoneado informes contra Lalo Gomes durante su gestión.

Hugo Zarza pidió que no se emita ningún pronunciamiento por prudencia. Pedro González, miembro representante de Amambay, sostuvo que lo ocurrido fue un indignante “terrorismo de Estado”. Juan Carlos González dijo que desconfiaba de lo ocurrido.

Por su parte el diputado Vaesken dijo que, “sin defender a Lalo”, derechos constitucionales se violaron en el operativo. También comparó lo ocurrido con el caso de Rodrígo Quintana. “No queremos un narco estado”, dijo. La sesión se convocó a las 18:00 y se levantó a las 19:30.