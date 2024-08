“No es un hecho aislado”, dice senador sobre operativo que terminó en la muerte de Gomes

Sin dar muchos detalles porque las leyes vigentes se lo prohíben, el senador Rafael Filizzola contó que la Policía y la Fiscalía explicaron en la sesión bicameral cerrada los detalles del procedimiento que terminó en la muerte de Eulalio “Lalo” Gomes. No obstante, con sus declaraciones, demostró que todavía quedaron muchas dudas pendientes.

“El allanamiento nocturno es una excepción a la regla y tiene que estar debidamente fundamentado. En la resolución no existe un fundamento de por qué un allanamiento nocturno”, mencionó. Agregó que el ministro del Interior debía estar en conocimiento de un operativo complejo como este, al igual que el comandante de la Policía.

“Se dieron explicaciones. A lo mejor a algunos les puede parecer razonable. A mí no me cierra del todo porque no está explicado en la resolución judicial”, expresó.

El parlamentario agregó que desde el 2021 se tenían datos de sospecha sobre Gomes y si lo imputaron es porque tenían la convicción. Recordó, en ese sentido, que debido a que el parlamentario tenía fueros, el Código Procesal Penal establece las diligencias mínimas para este tipo de investigaciones fiscales.

Intervinientes “no tenían la información precisa”, según Filizzola

“Si se entra con personas, con armas largas, le das toda esa característica a ese allanamiento, y si finalmente hay dos personas mayores y una persona muy mayor, quiere decir que no tenían la información precisa, no se hizo debidamente Inteligencia y eso generó riesgo y ese riesgo terminó con la muerte de una persona”, planteó.

Agregó que se debe investigar quiénes planificaron el operativo y por qué tuvo un desenlace fatal. Verificar si contaban con toda la información precisa y los riesgos que se generaban. “Ahí es donde me preocupa sobre a qué nivel quedó esa planificación. Cuanto más compleja es una operación, uno espera que los más altos mandos sean los que supervisen”, señaló y cuestionó que el ministro del Interior y el comandante de la Policía debían estar en conocimiento.

“Tienen que investigar a fondo, tiene que haber conclusiones y tienen que responder no solo a nosotros, sino al pueblo paraguayo. No hay que quedarse solamente en este caso porque este caso tuvo mucho impacto mediático. Este no es un hecho aislado. Así están sacando las órdenes de allanamiento”, declaró.

Recordó que muchos delincuentes con alto nivel de peligrosidad fueron capturados de manera exitosa sin resultar heridos. “Y resulta que un allanamiento -en el que no sé que urgencia y necesidad tenían-, en un lugar donde había tres personas mayores, termina con la muerte de una”, planteó.

Se debe investigar a fondo la muerte de “Lalo” Gomes

Filizzola recalcó que los parlamentarios le pidieron ayer a las altas autoridades policiales y fiscales que se investigue a fondo qué fue lo que pasó, pues el pueblo paraguayo es el que necesita respuestas.

“No hay que quedarse solamente en este caso, porque este caso tuvo mucho impacto por ser una persona con cargo público, pero este no es un hecho aislado, están sacando así las ordenes de allanamiento, nosotros no nos enteramos qué pasa en la última compañía del interior, donde no hay personas anónimas, no tienen prensa y no tienen abogados importantes y pueden sufrir este tipo de situaciones”, declaró.

Señaló además que la Policía no solo debe acatar órdenes, sino que dentro de sus roles está analizar las situaciones y tomar decisiones durante el desarrollo de los operativos. Además, indicó que debe haber una supervisión del poder civil, es decir del Ministerio del Interior, pues es el titular de dicha institución el que luego da la cara y asume la responsabilidad política.

Una situación comprometedora para el Presidente

Sobre todo, destacó que lo más grave es que el juez de garantías firmó “una orden en blanco”, siendo que es el encargado de velar porque se respete la ley y los operativos se realicen correctamente.

“Le compromete a Santiago Peña. Me preocupa que Santiago Peña y que el equipo político del Gobierno no tengan una visión general de la importancia de la vigencia del Estado de derecho”, declaró en ABC Cardinal.

Finalmente, señaló que en una democracia, las fuerzas publicas deben ser controladas y el pueblo debe recibir información al respecto. “Si existe una fatalidad como la que existió, se explica por qué ocurrió, si hubo error o negligencia. Desde el momento en que la orden era entrar e incautar bienes y nada más que eso y muere una persona, estamos ante una situación en donde el operativo salió mal”, sentenció.