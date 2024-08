Congreso plantea suprimir obligatoriedad de la fe de vida presencial en IPS y otras cajas

La medida más concreta se registró en Cámara Alta, donde senadores opositores presentaron dos proyectos de ley: 1. De “simplificación de trámites de verificación de supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas” y 2. el que “modifica el artículo 39 de la Ley N° 430 que establece el derecho al beneficio de jubilados y pensiones complementarias a cargo del IPS”. Ambas propuestas tienen como fin eliminar el requerimiento de la imposición de una declaración de fe de vida presencial para cobrar la jubilación.

Lea más: Fe de vida: IPS reconoce error, pero destaca revisión de medidas

“Las personas mayores no deberían ser obligadas a pasar penurias para demostrar que están vivas y así poder cobrar sus haberes jubilatorios. Menos aun estar con la preocupación que se les suspenda o confisque su jubilación, que representa el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Trabajamos un proyecto desde la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) para cambiar esta situación indignante y se están sumando colegas de varias bancadas”, indicó el senador proponente, Rafael Filizzola.

Las propuestas fueron respaldadas por otros colegas opositores, entre ellos la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasú), que mencionó que “la burocracia no puede limitar el acceso a un derecho. Existen mecanismos que pueden ser utilizados para automatizar y facilitar el acceso a datos actualizados de pensionados y jubilados, para evitar que caiga sobre ellos el trabajo de demostrar que están vivos. No podemos seguir permitiendo tanta improvisación e indolencia de las autoridades hacia la ciudadanía. Por esto, me adhiero a los proyectos presentados”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se presentan dos propuestas por separado, ya que uno es puntual para la ley que rige al Instituto de Previsión Social (IPS), y otras, para las demás cajas jubilatorias.

En el caso del IPS, se propone modificar el artículo Artículo 39 de la Ley Ley N° 430, para que quede redactado de la siguiente manera: “El Instituto de Previsión Social implementará controles de supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas en forma periódica por medio de trámites simplificados que no exijan la presencia física de las mismas”.

La propuesta de modificación acota que para dichos controles periódicos, la previsional “podrán utilizar indistintamente: a) los registros administrativos de los servicios de salud de la propia institución y, mediante el Sistema de Intercambio de Informaciones, de todos lo demás organismos y entidades del Estado; b) información emanada de las entidades financieras contratadas para el pago de los haberes jubilatorios y de pensiones; c) visitas domiciliarias aleatorias, y d) cualquier otro medio idóneo que no transfiera la responsabilidad a las personas jubiladas y pensionadas”.

Otra iniciativa de la Mesa Directiva de Diputados

Por su parte, también el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), anunció la idea consensuada con los demás líderes de bancadas que forman parte de la mesa directiva, la intención de presentar un proyecto en el mismo sentido: la eliminación de la fe de vida presencial. No obstante, no ahondó en los detalles técnicos de la propuesta.

Lea más: Diputados cuestionan exigencia de “fe de vida” del IPS

“Luego de una conversación con el presidente del IPS (Jorge Brítez) y ya le presentamos el proyecto, la mesa directiva de la Cámara de Diputados está presentando un proyecto que busca eliminar la presentación de la fe de vida de los jubilados. Nosotros entendemos que debemos proteger su dignidad”, sostuvo Latorre.

Latorre prometió “celeridad” en el tratamiento de la propuesta y que a grandes rasgos, “lo que se va a plantear es hacerlo a través de una plataforma digital. Los detalles se darán en la reglamentación, de manera a que esa plataforma digital pueda cumplir con el propósito, que es certificar que sean los titulares los que van a cobrar, pero que se cuide ese aspecto de la presencialidad periódica que atenta contra su calidad de vida”.