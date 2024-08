Exdiputado niega acusación cartista de “planillerismo” en Municipalidad de Ciudad del Este

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Édgar Acosta, exdiputado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), negó la acusación de supuesto “planillerismo” que lanzó en su contra el concejal municipal de Ciudad del Este Ernesto Guerín (ANR, HC).

El concejal Guerín, del movimiento Honor Colorado de la ANR, afirmó que el intendente Miguel Prieto (Yo Creo) “mantiene a varios planilleros en la Municipalidad, entre ellos el exdiputado Édgar Acosta, con un millonario salario”, una acusación que llega en momentos en que se hace más concreta la intención del intendente Prieto de ser un candidato de la oposición para la presidencia de la República en las elecciones generales de 2028.

El exdiputado Acosta, contador de profesión y que cita como currículo cargos de auditor en entidades como la Contraloría General de la República y la Itaipú Binacional, explicó que tiene una “relación profesional” con el intendente Prieto y fue contratado por la Intendencia de Ciudad del Este para mejorar sus sistemas de control interno.

“Los dos primeros meses fueron identificar cómo tienen que trabajar todas las dependencias en cuanto a paliar fallas administrativas”, explicó.

Trabajo por honorarios

Indicó que el monto que la Intendencia estaba dispuesto a pagarle en concepto de honorarios “no me cierra” para hacer oficina en Ciudad del Este –teniendo en cuenta que él reside en Central- todos los días, por lo que va a la Municipalidad “dos o tres días” por semana.

Afirmó que el acuerdo al que llegó con la Municipalidad es de “un trabajo por honorarios” con remuneración “de acuerdo al producto que voy entregando”.

“Si no presento un informe a fin de mes de los trabajos realizados y los planes hechos, no cobro mis honorarios”, dijo.

Sobre las afirmaciones del concejal Guerín, dijo que “estar por honorarios sin prestar servicio no es mi característica”.

“Tengo un contrato con la Intendencia hasta fin de año, si por el camino el intendente considera que no está redituando seguramente no me va a volver a renovar”, añadió. “Hay un currículum que me avala, mi única carta de presentación es mi credibilidad, tengo derecho a seguir trabajando y no voy a joder con esto de cobrar y no trabajar, tengo un producto que entrego mes a mes”.

“Dejar todo bien documentado”

El exdiputado liberal afirmó que el trabajo que realiza en la Municipalidad de Ciudad del Este ya tuvo resultados como la aprobación por parte de la Secretaría Técnica de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas del plan estratégico institucional del municipio, que apunta a garantizar “la fortaleza de la institución, independientemente de la autoridad que la administre”.

Agregó que además está trabajando con la Municipalidad para mejorar su reglamento interno en cuanto al relacionamiento de la patronal con sus empleados, que no ha sido actualizado desde 2007.

“Sé mucho del manejo del Estado, de las municipalidades, cómo se puede mejorar toda vez que haya apoyo de la alta gerencia. Eso significa dejar todo bien documentado, dejar por resolución”, declaró.

“Yo tengo contrato hasta diciembre, si no logramos los objetivos no tiene por qué mantenerme el intendente”, reiteró. “Pero la máxima gerencia nos da todo su apoyo para hacer los cambios necesarios para que esté todo documentado en el municipio”.

El exdiputado negó estar haciendo campaña política a favor del intendente Prieto o de otros actores de la oposición como la exsenadora Kattya González, con quien mantiene una relación de amistad, aunque dijo que sí conversa con distintos actores “porque soy político y me invitan”.

“Es importante que la oposición se hable”, señaló.