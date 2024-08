Comisión garrote: “Sesiones abiertas y públicas dan fuerza a las decisiones”, dice Ovelar

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) conocida como “comisión garrote”, presidida por el senador expulsado del PLRA y aliado cartista, Dionisio Amarilla, decidió que las reuniones del órgano conjunto sean de carácter reservado. Esto, pese a la posición de numerosos juristas que han indicado que dicha decisión viola la Constitución Nacional, la Ley de Acceso a la Información Pública y sentencias de la Corte sobre información pública.

Lea más: Comisión “garrote”: Sesiones “secretas” violan la Constitución, advierte Santagada

“Yo puedo sugerir pero es una opinión más. Yo he sido presidente del Congreso y salvo excepciones, siempre me agradó que las sesiones sean abiertas para que eso permitiera también que las decisiones tomadas en ese pleno tengan mayor fuerza”, dijo el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), quien difiere de la postura de una mayoría cartista y de sus satélites que integran dicho órgano.

El senador Ovelar dijo que si bien tiene una opinión particular sobre las sesiones abiertas dijo que finalmente al no integrar esa comisión “mal podría yo imponer mi criterio a los colegas a quienes tienen opiniones diferentes”, manifestó al señalar que por más que sea el decano del Congreso a veces es escuchado y otras veces no “pero yo soy del criterio que ese tipo de acciones se deben hacer de manera abierta y pública, esa es mi posición personal”, dijo el senador Ovelar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agenda “garrote”

Los miembros de la “comisión garrote” tienen por ahora tres ejes potenciales de investigación. Dijeron “estar preocupados” por el “potencial lavado de dinero en el financiamiento político vía las ONG”, el lavado de dinero en el tráfico de armas, así como el lavado de activos ingresados al sistema vía bancos y financieras. En este último punto apunta a ir contra ABC y el Grupo Zuccolillo.

La comisión es presidida por Amarilla, la vicepresidencia quedó a cargo del diputado Rodrigo Gamarra (ANR, HC) y el relator es Gustavo Leite (ANR, HC). También son miembros el senador Colym Soroka (ANR) y los diputados cartistas Héctor “Bocha” Figueredo y Jatar “Oso” Fernández (ex Cruzada Nacional).