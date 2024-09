CGR detecta carga de combustible a vehículos en desuso y no autorizados del Ministerio de Defensa

Un informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR), sobre una auditoría financiera de cumplimiento al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), detectó presuntas irregularidades que están a la espera del descargo por parte de la institución auditada.

Entre las anomalías en base a “verificación in situ” en la jefatura de Abastecimiento de la Dirección del Servicio de Intendencia del Ejército Paraguayo (Diserinte), se observó que “un camión de la marca Ford Cargo con matrícula BGE N.º 169, en desuso y con cierto deterioro, ya que el mismo se encontraba a la intemperie. Ante la consulta del EA (equipo auditor) el jefe de la dependencia informó que el mismo se encontraba ya hace algunos años inoperativo por desperfectos mecánicos y que aguardan la autorización para la reparación del mismo”.

Sobre este punto, el documento al cual tuvo acceso ABC Color menciona que la verificación de los auditores se realizó en junio pasado.

“El citado vehículo cuenta con orden de trabajo durante el ejercicio fiscal 2023, presentando de esta manera una incoherencia”, dice.

En otra parte, el informe preliminar sostiene que, entre febrero y diciembre del año pasado, se realizaron supuestamente viajes con este camión para la distribución de productos cárnicos, productos varios y víveres para lo que se realizaron más de 2.170 km, según la orden de trabajo que está en duda.

“Esto indica que, a su vez, se realizó carga de combustible para la tarea encomendada”, señala la observación número 25 de la Contraloría. También adjunta una fotografía del camión en cuestión.

Otra de las observaciones que hace el ente de control en esta auditoría tiene que ver con la carga del carburante a vehículo “sin chapa y sin datos del conductor, correspondiente al ejercicio fiscal 2023″.

Según el documento al cual accedimos, las cargas se realizaron a prácticamente todo el año y se cargaron más de 3.700 litros, de acuerdo con el reporte de la tarjeta de Petropar a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

En el procedimiento in situ que realizaron, también se verificó que la jefatura de la Diserinte cuenta con un camión frigorífico de la marca Mercedes Benz, modelo Accelo que no cuenta con el logotipo de la institución y tampoco con el número de móvil, como exige la ley 704/95 que crea el registro de automotores del sector público y reglamenta y tenencia de los mismos.

Alquiler en área de ventas de menudencias

Otro de los puntos que pone bajo observación el equipo auditor tiene que ver con la falta de cobro de alquiler en área de ventas de menudencias de la jefatura de abastecimiento de la Diserinte.

“En la verificación in situ se constató que el área de ventas de menudencias estaba siendo explotado por personas ajenas a la dependencia, sin que el ente sujeto de control perciba el ingreso en concepto de locación de esta área”, explica.

También hace mención que se entregaron comprobantes de ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal 2023, pero no se observó comprobante alguno en concepto de alquiler.

Ministro de Defensa no conoce el caso

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, aclaró que por el momento no tiene mayores detalles sobre este informe preliminar pero que pedirá todos los datos al respecto. “No tengo conocimiento sobre este caso, de igual forma me van a tener que brindar todas las informaciones”, afirmó.