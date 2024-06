Ministro de Defensa revela el motivo de los cambios en la Armada Paraguaya

El ministro de Defensa Óscar González habló sobre los cambios en la comandancia de la Armada Paraguaya y la Prefectura Naval. Señaló que el anuncio del presidente Santiago Peña fue realmente “sorpresivo” pero fue producto de un “análisis del resultados”.

“El señor presidente no estuvo conforme con la gestión institucional de la Armada y por eso determinó los cambios”, señaló. Añadió que la Prefectura General Naval tiene poder sobre los cauces de agua en todo el territorio nacional y “en ese ámbito especialmente es que los resultados de la tarea no fueron satisfactorios, se esperaba más, no cumplieron con las expectativas”.

Lea más: Armada Paraguaya incauta una embarcación con 200 cajas de aceite de presunto contrabando

Aseguró que no se registró ningún “escándalo” puntual, pero que el presidente Peña consideró que los resultados en materia de operativos e incautaciones no fueron positivos. “El señor Presidente, como Comandante en Jefe, se involucra para comandar las Fuerzas Armadas y controla de cerca a todas las fuerzas singulares”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Armada: menos incautaciones durante la gestión anterior

“La estadística no arrojó el resultado que se esperaba, no es porque se haya controlado aquí y allá. Con toda franqueza, no es que haya existido un escándalo y por eso se le cambió. Es porque de entrada se nos dijo que seríamos evaluados permanentemente y esta primera evaluación arroja un resultado que no satisfizo y por eso se produjo el cambio”, sostuvo el ministro de Defensa.

Así también, agregó que “disminuyeron los resultados de incautaciones en estos meses”. No quiso ahondar con respecto a si el motivo si sería inacción o complicidad, porque dijo no tener los detalles.

Recalcó que la decisión se tomó tras directa evaluación de los colaboradores del Presidente y la evaluación fue dirigida por él mismo.