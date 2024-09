Así el exembajador Bittar retrucó al viceministro de Cancillería

El Gobierno del Presidente de la República, Santiago Peña, informó que esta semana que destituyó al embajador paraguayo en el Líbano, Osvaldo Bittar Vicioso. En una entrevista en ABC TV, el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, explicó que el Ejecutivo confió en él, pero no cumplió estándares y que es inaceptable que pida tan rápido vacaciones, pues las solicitó tras cinco días de haber asumido su cargo.

La Cancillería Nacional le instó a que posponga las vacaciones, por la situación de guerra en aquel país, hasta que un funcionario llegue, “no es que se le negó la posibilidad. No acató y presentó un amparo judicial para que salga de vacaciones y ese fue el motivo de la destitución”, subrayó. Negó que haya amenazado a Bittar.

El comunicado de Bittar Vicioso

Horas después de escuchar la versión de Verdún, el exembajador emitió un comunicado. “Por este medio ejerzo mi derecho de réplica a lo afirmado por el embajador Victor Alfredo Verdún, viceministro de RR.EE., cuando manifiesta a los medios de prensa que el motivo de mi renuncia fue por mi deseo de salir de vacaciones. Tal afirmación es falsa”, resaltó.

Manifestó que antes de llegar al Líbano, conversó con los colegas de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y les comunicó que se quedaría un mes en Beirut y luego regresaría a buscar a su madre, que es familiar a su cargo y que la próxima semana cumple 90 años.

Apuntado al viceministro, Bittar, dijo: “Parece que ignora que, según la Resolución 628/16, y las circulares reglamentarias, las vacaciones se deben pedir con un mínimo de quince dias hábiles de anticipación. Tanto el canciller Rubén Ramírez Lezcano como Verdún y Juan Alberto Baiardi Quesnel, viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, se opusieron al corte administrativo y traspaso. A pesar de la Resolución 586/19, Verdún omite decir que el texto del VMATT/SG/DRH/N/1950/2024, de 23 de agosto, me fue remitido el 27 de agosto de 2024, a las 15:37 -22.37 hora del Líbano- fue posdatado solo porque solicité un amparo judicial. Verdún no cuenta que él firmó la resolución 633/24 el 14 de agosto pasado, por la que comisionó a Lethicia Parades a la Embajada del Paraguay en Líbano”, detalló.

Sobre Paredes refirió que es su tercer comisionamiento al Líbano, las anteriores por cuenta del Estado. Indicó que Verdún miente al decir que sin el embajador la embajada se quedaría sin funcionarios. “Verdun no recuerda que desde el 2016 no hay embajador en el Líbano y que en todo ese tiempo la falta de embajador no afectó el funcionamiento”, destacó.

Críticas al viceministro de Cancillería

Según Bittar, en cuanto foro internacional le toca asistir a Verdún, este habla del respeto y cuidado a los adultos mayores. “Habla también de la familia, pero de las familias de sus amigos diplomáticos, que ocupan cargos en las mismas ciudades donde viven sus parejas. Pretende desviar la atención de lo principal, diciendo que solicité de forma abusiva mis vacaciones a los cinco días de haber asumido el cargo”, remarcó.

Agregó: “Pero lo más cínico de toda esta historia es que Verdún, según se publicó en ABC Color, luego de jurar como embajador del Paraguay ante la Confederación Rusa, permaneció varios meses en Paraguay, pero cobraba sus haberes como si viviera en Rusia”, señaló.