Senadores postergan dictamen sobre regulación de vapeadores

Las comisiones de Salud y de Legislación previamente coincidieron en postergar el estudio del proyecto de ley que regula los vapeadores. El senador Osorio, autor de la normativa, también pidió a la comisión de Hacienda postergar por tres semanas el análisis porque el lunes último se realizó una reunión de trabajo en la que participaron técnicos de la comisión de Legislación e Industria y Trabajo, de Salud Pública y Dinavisa.

“Al principio no entendía porqué postergaban tanto, pero hora ya me llama la atención. ¿Cuál lo que es el problema, si sencillamente se trata de adecuar a las mismas disposiciones que tienen los cigarrillos, poner que daña la salud, su venta prohibida a menores, que no se puede fumar en público? ¿Qué lo que hay detrás por eso tanta postergación? ¿Qué más lo que van a agregar?” consultó Celeste a Osorio.

El senador cartista Natalicio Chase indicó que el proyecto regula la forma en materia tributaria y el contenido, por ejemplo el líquido que contiene nicotina.