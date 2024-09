Suspenden llamado para provisión de alimentos a escuelas agrícolas del MAG

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso la suspensión del llamado a licitación para la adquisición de productos alimenticios para la Dirección de Educación Agraria que depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Las escuelas agrícolas están diseminadas en varios departamentos del país. Actualmente, estarían desabastecidas, de acuerdo con denuncias.

La suspensión para la investigación del llamado con ID 449445, dispuesta por el ente de control, tiene fecha del 5 de septiembre pasado, según la resolución número 2463/2024.

El acta de apertura de las ofertas se realizó el pasado 3 de julio y fueron tres los oferentes que se presentaron: El Castillo, Néstor Francisco López Paniagua (Charlot Servicios Gastronómicos) y Chatilly SRL.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La protesta fue promovida por la empresa El Castillo SA, representada por Gonzalo Gill Cañete y señala lo siguiente. “La firma adjudicada Charlot de Nestor López ofertó para el ítem 6 grasa vegetal de todos los lotes (lote 1 al 9) un producto de la Marca: Grasol, cuyo fabricante es Altaja S.A. No obstante, no cuenta con la autorización del fabricante para comercializar sus productos”.

Resalta además que la empresa Charlot no completa debidamente su formulario de oferta en cuanto a la planilla de oferta.

“Se observa en los lotes en los ítems Nº 1 arroz tipo 1 no posee marca, el ítem 7 harina no posee marca y para el lote Nº 1 y 7 en el ítem huevo no se observa marca”, dice más abajo. Sobre estos puntos, la firma protestante añade que el comité evaluador constató que existía un “incumplimiento”, pero lo obvió.

En el portal de la DNCP no aparece, por el momento, que el llamado fue adjudicada a la firma Charlot.

Propuestas y beneficiarios

En lo que tiene que ver con el cuadro comparativo de ofertas, se observa la propuesta de cada empresa. El Castillo SA ofertó el kits de alimentos por G. 1.449.298.935, siendo la mejor oferta, Charlot ofertó la provisión de alimentos por G. 1.483.444.000 y el de la firma Chantilly SRL, representada por Enzo Mannarini, fue de G. 1.632.828.550, siendo esta última la oferta más elevada.

El llamado contempla 9 lotes para las siguientes instituciones: el lote 1 para el Instituto Técnico Superior de Caacupé, el lote 2 para la Escuela Agrícola de Minga Guazú, el lote 3 para la Escuela Agrícola de Villarrica, el lote 4 para Escuela Agrícola de San Juan Bautista de las Misiones, el lote 5 para la Escuela Agrícola de Concepción, el lote 6 para la provisión a la Escuela Agrícola de Caazapá, el lote 7 para el colegio electromecánico don Idilio Castiglioni Núñez, el lote 8 es para la Escuela Agrícola San Pedro y el lote 9 es para el suministro a la Escuela Agrícola Capiibary.

Denuncia por incumplimiento

La firma Charlot, de Néstor Francisco López Paniagua, firmó cuatro millonarios contratos con el Estado este año en el marco del programa Hambre Cero.

El contrato con la Gobernación de Caaguazú fue por G. 55.131.787.520, con la Gobernación de Ñeembucú por G. 68.566.668.480, en Alto Paraná por G. 15.047.368.448 y con la Gobernación de Guairá por G. 6.241.113.271.

Hace unas semanas, denunciaron que hay serias deficiencias en la distribución de alimentos en varias instituciones educativas del departamento de Ñeembucú. La denuncia fue realizada por el concejal departamental Édgar Morel (PLRA), en sesión de la Junta.

Las denuncias fueron hechas según el edil, por los padres de los colegios Santo Tomás de la ciudad de Pilar y del asentamiento Belén del distrito de Tacuaras.

Entregas deben hacerse este año

De acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el contrato para la distribución de los productos alimenticios, abarca el ejercicio 2024 y 2025, al tratarse de contrato plurianual. Tratamos de hablar con el Ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, para conocer cuál es la situación en estos momentos de estas nueve instituciones educativas ante denuncias del supuesto desabastecimiento de los insumos, pero no tuvimos retorno.

“En ningún momento se suspende el llamado, es solo una medida de prudencia hecha por la DNCP. Esto está establecido por la Ley 7021/22 y su decreto reglamentario”, señaló Domingo Martínez, director de Educación Agraria.

Según el PBC que figura en la DNCP los productos que deben entregar la empresa adjudicada son por ejemplo: bolsas de 30 kg de arroz tipo 2, azúcar blanca de 50 kg, puré de tomate de 1030 gr. como mínimo, fideo tallarín, grasa vegetal, levadura en polvo, yerba mate, aceite de girasol, leche entera en polvo, huevo de gallina en plancha de 30 unidades entre otros.

Amenazó con expulsar a homosexuales

El ministro de Agricultura Carlos Giménez, a principios de este año hizo declaraciones que fueron bastante cuestionadas por varios sectores incluso por el propio presidente de la República Santiago Peña.

“No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno”, enfatizó.

“Hoy día, la corriente de modernización es relatividad. El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe a dónde está no está permitido en ninguna escuela agrícola (sic)”, agregó.