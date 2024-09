Municipalidad de Asunción: “indignados” exigen a Junta que apruebe hoy intervención

La Junta Municipal de Asunción fijó una sesión ordinaria este miércoles y entre los puntos del orden del día figura la minuta mediante la cual se pide al imputado intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista) que renuncie a su cargo.

Los integrantes de la “Red de Indignación Ciudadana”, quienes desde hace días se vienen manifestantes en inmediaciones de la sede central de la Comuna, están en vigilia a la sesión de la Junta para exigir que se estudie y apruebe una intervención, según informó el vocero de la organización ciudadana, Bruno Martínez.

Lamentó, a su vez, que no se les permita el acceso a la sala de sesiones de la Junta. “Hoy se tiene que decidir la intervención como sea. Vamos a estar esperando en la salida a los concejales. Tienen que aprobar. Si no aprueban, vamos a quedarnos y encerrarlos. Así como no podemos entrar, tampoco ellos van a salir. No pueden 24 concejales estar siguiendo los pasos de un ladrón como Nenecho”, sostuvo.

Agregó que en caso de un rechazo a su pedido “tenemos que avanzar en las medidas porque venimos haciendo manifestaciones pacíficas, pero ni aún así nos hacen caso”.

Exigen renuncia de “Nenecho”

Martínez señaló que también exigen a “Nenecho” que renuncie a su cargo antes de diciembre para que se pueda convocar a elecciones de un nuevo intendente.

“Como red buscamos primero que nada la intervención y segundo, la salida de Nenecho, que se vaya”, declaró.

Escrache a “Nenecho” y Lizarella en su casa

En lunes pasado, ciudadanos autoconvocados llevaron una “serenata” de escrache al intendente asunceno y a su esposa, la senadora Lizarella Valiente (ANR-HC), en su vivienda ubicada en Lambaré.

Entre otras cosas, los manifestantes exigieron la renuncia de “Nenecho” y de la legisladora ante los presuntos casos de corrupción que afectan al intendente capitalino.

El intendente de Asunción está imputado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en el marco del caso “detergentes de oro”. También se presentó requerimiento de proceso penal contra otras 21 personas, entre ellos funcionarios de de la Comuna.