Comisión garrote “está haciendo el ridículo”, asegura Filizzola

La “comisión garrote” no tiene marco legal para tener sesiones reservadas, aseguró el senador Rafael Filizzola, quien defendió el rol de las comisiones de investigación, pero aseguró que esta en particular está bastardeando el fin.

“En primer lugar, yo quiero decir que yo defiendo el rol de las comisiones de investigación. Son mecanismos sumamente importantes para el trabajo parlamentario; ahora esta comisión está bastardeando totalmente el fin que tienen estas comisiones, desde el momento que deciden hacer reuniones secretas, ¿qué lo que tienen que esconder? Ninguna comisión bicameral anterior fue secreta”, refirió.

Dijo que solo en algunos casos las sesiones se vuelven reservadas, citando como ejemplo cuando se trata información sensible, como las reuniones con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Comisión Antilavado o la Comisión de Itaipú.

“No es legal que se reúnan en secreto, no es razonable que se reúnan en secreto, pero lo más grave es que están filtrando selectivamente información, información privada que afecta a personas y se sabe que son ellos los que están filtrando porque los documentos que están filtrando están foliados, o sea, ni siquiera pueden decir que se filtró de otro lado”, denunció.

“Comisión garrote” está para perseguir

Rafael Filizzola insistió en que no integraron la “comisión garrote”, porque la misma se conformó para perseguir, considerando que no se entiende ni tiene claridad de qué es lo que se está investigando.

“¿Qué es lo que están investigando? Esa información está protegida por la Constitución, porque la información privada, o sea, tenemos información pública y privada, la información pública es información de fuentes públicas, en este caso, la comisión, en su trabajo, debería proporcionar información pública, ahora esta documentación es de personas privadas que no están sometidas a ningún proceso”, criticó.

Explicó que como la “comisión garrote” se conformó como Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y contrabando, al investigar a USAID, los miembros infieren que la agencia de cooperación de Estados Unidos lava dinero, en complicidad con el Gobierno paraguayo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Justicia Electoral, el Poder Ejecutivo o que USAID mete dólares de contrabando a Paraguay.

“¿Qué está investigando la comisión? Ellos son comisión antilavado y contra contrabando, ¿cuál es la hipótesis de la comisión antilavado?, porque el lavado implica un delito y el blanqueo de lo que se obtuvo de ese delito, y acá ellos están hablando y proporcionan información de Usaid, que el Gobierno de Estados Unidos es una organización criminal que a través de Usaid está lavando dinero de fuentes delictivas?”, señaló.

“Comisión garrote” aplica ley anti-ONG

Según apreció Filizzola, el hecho de que la “comisión garrote” investiga a las ONG indica que aplican la ley de control de ONG que todavía no fue aprobada.

“¿Por qué le están investigando a las ONG, si ellos lo que tienen que investigar es lavado de dinero? y ¿cómo va a ser lavado de dinero que viene de la cooperación internacional en virtud de tratados internacionales, que están firmados por el país?, y otra cosa más, ¿por qué se comunican con las empresas que son subcontratadas?”, cuestionó.

Dijo que como hay convenios, si un estudio jurídico hizo un trabajo para el Poder Judicial, le tienen que preguntar al Poder Judicial, al Ministerio Público y a todas las agencias del Gobierno paraguayo, pero como no lo hacen, el fin de la comisión es instalar listas negras. Aseguró que lo que están haciendo es aplicando de la ley anti-ONG sin tener la ley anti-ONG, como no salió todavía están aplicándola a través de la comisión.

“Le están persiguiendo a la gente, están instalando listas negras para que esta gente no sea nunca más contratada, para que pierdan su trabajo, ese es el objetivo que están persiguiendo y probablemente habrá alguna enemistad o algo por el estilo, o tienen esa idea ridícula de que con dinero de cooperación internacional se le financia la oposición”, fustigó.

Afectados pueden demandar, según senador

Filizzola afirmó que quienes se vean afectados por los pedidos de la “comisión garrote” pueden demandar y que incluso no entiende por qué organismos privados están proporcionando información.

“Si el convenio es entre USAID, el Estado paraguayo y el Poder Judicial, tienen dos alternativas: o piden informes a través de Cancillería o le piden al Poder Judicial, pero además ¿cuál es la hipótesis del caso? ¿Que se usó mal el dinero? Pero eso corresponde a USAID y eventualmente al Gobierno norteamericano”, refirió.

Afirmó que los miembros de la comisión se están extralimitando en sus funciones, porque no tienen funciones para hacer esta investigación.

“A no ser de que ellos crean que son la Contraloría, una especie de Contraloría General de Estados Unidos, pero claro que no, sí es dinero de Estados Unidos. Si Estados Unidos no encuentra ningún problema con el uso de su propio dinero, aquí en la comisión que es la Comisión Bicameral, están haciendo el ridículo, no tiene ningún sentido”, sentenció.

“Yo no sé si ustedes recuerdan que la Unión Europea encontró que fondos que donó al Paraguay hace ya muchísimos años, no fueron utilizados correctamente, ¿y qué hizo la Unión Europea?, les demandó la Unión Europea a los responsables de ese programa, hubo un largo proceso, pero es dinero de Estados Unidos y, mientras tanto, se sigue haciendo vito con dinero paraguayo que se transfiere a ONG de amigos, amigotes correlís, etcétera”, indicó.