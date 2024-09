Esto responde el vicepresidente de la “comisión garrote” a los abogados que advirtieron con denunciarlos penalmente

El diputado cartista Rodrigo Gamarra, vicepresidente de la “comisión garrote”, respondió al estudio jurídico Colab Abogados EAS (Empresa por Acciones Simplificadas), que fue una de las entidades que recibió pedidos de informes y que aclaró a la bicameral que existen falencias en el petitorio de rendición de cuentas sobre fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

“Mira, la Constitución ampara justamente este tipo de comisión y este tipo de pedidos. No quiero citarte específicamente el artículo, creo que es el 195, pero que habla de las atribuciones de la bicameral, así que no hay nada fuera de la ley en cuanto a los pedidos que se están haciendo”, dijo.

Dijo que puede ser válido el argumento del estudio jurídico sobre la ilegalidad de brindar información privada, pero refirió igual que se debe analizar qué argumentan los abogados para decir que una información es de carácter extremadamente privado.

“Si se trata de documentaciones que pueden ser públicas, no creo que haya ningún tipo de inconveniente, pero estamos abiertos a escuchar su descargo en el caso de que no quieran presentar algo, para eso está la Comisión, para escucharles a todos, para ver qué es lo que argumentan en cada pedido y en base a eso sacar la conclusión”, indicó.

Diputado no se informó sobre advertencia de denuncia penal

El estudio jurídico Colab Abogados, en su descargo público, expresó incluso que se reservan el derecho de denunciar penalmente a los integrantes de la Comisión Bicameral por instigación a cometer delitos y posible atentado contra el orden constitucional por el hecho de atribuirse funciones inquisitivas de otros órganos del Estado, quebrando el balance constitucional, entre otros.

Además, los abogados también anunciaron que pedirán la inconstitucionalidad de la Ley 137/1993, que fue claramente elaborada con otro propósito que el que actualmente intenta utilizar la comisión y que los legisladores renuncien a sus bancas, lamentando que gente no cualificada ocupe cargos tan importantes.

“Hoy leí así poco, muy al vuelo, te voy a ser sincero, para no mentirte y todavía no lo abordamos en la comisión, pero estamos en un Estado de derecho; todo aquel que se siente agredido, yo creo que tiene la libertad de hacerlo, más todavía si tiene forma de demostrarlo. Nosotros sostenemos de que todo lo que se está pidiendo obra también en la ley”, aseguró Gamarra ante la dura posición y crítica del estudio jurídico.

Ante la insistencia de que la “comisión garrote” está excediéndose en sus límites dentro del Estado de derecho, se excusó afirmando que no le consta, ya que no sabe cuáles son los últimos informes y que recién se reunieron la semana pasada.

“No me consta realmente, o sea, no sé cuáles son los últimos informes, recién nos reunimos la semana pasada la última vez y no sé si la presidencia habrá girado algunos informes nuevos, el senador Leite tal vez sea el más indicado para darle la información, pero todo lo que se está haciendo obra dentro de las atribuciones de la Comisión”, finalizó.