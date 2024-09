Dionisio Amarilla saca su “garrote” cartista y amenaza ir contra sus detractores

En un debate libre, el senador Dionisio Amarilla “redobló la apuesta” ante sus colegas, quienes le exigieron que las reuniones de la comisión “garrote” sean públicas. Dijo que pondrá a consideración de los miembros, en la reunión del lunes 23 convocada para las 15:00, la posibilidad de publicar en la página web del Senado todos los documentos que llegan a la Comisión Bicameral de Investigación como “muestra de transparencia”.

Reiteró que someterá a votación recurrir al auxilio de la justicia, si los miembros lo consideren “traer esos comprobantes, documentos a la vista de la comisión”.

Amarilla añadió que “antes existían sospechas, pero que ahora existen indicios contundentes” de que muchos excandidatos accedieron a fondos que vinieron para el desarrollo de nuestras instituciones, para el combate al covid, el fortalecimiento de la academia y el sistema electoral y que no declararon en el ámbito que debían declarar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Casualmente esas personas pretendían fungir de grandes censores de la moralidad de la República del Paraguay”, dijo el senador.

Lea más: Comisión no descarta usar “garrote” judicial para acceso a datos privados

El titular de la comisión “garrote” en ningún momento de su alocución respondió con argumentos sólidos la respuesta de un estudio jurídico que acusó a la comisión de cometer abuso de poder y atacar a las libertades civiles al exigir documentos privados.

Dionisio a Celeste Amarilla: “No me estires la lengua”

Dionisio sí aprovechó para acusar a su colega Celeste Amarilla (PLRA) de -supuestamente- traficar influencias y de beneficiarse a través de sus negocios. En una velada amenaza le pidió que no le “estire la lengua”. Mientras que del senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que fue consultor del Ministerio de Educación en el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR).

Se dirigió a Filizzola y le dijo: “Las águilas no cazan moscas, no nos interesa la cacería de moscas porque somos águilas bien nutridas las que integramos esa comisión”, dijo. “No nos tentemos, ni ofendamos porque yo no entré para perjudicarles y para después pedirles perdón, como se me pidió cuando volví”, dijo el senador molesto.

Filizzola se preguntó cuál es la hipótesis que maneja la comisión denominada “anticontrabando” y “antilavado”, y especuló si sería que la USAID está lavando dinero en complicidad con el Poder Judicial (...). “No puedo imaginar una hipótesis tan ridícula como que la USAID esté introduciendo dólares de contrabando. ¿Esas son las hipótesis que están manejando?”, preguntó.

El senador Colym Soroka (ANR), uno de los miembros de la comisión “garrote”, reiteró su pedido para que las sesiones del órgano conjunto sean públicas y no reservadas. “Yo no tengo por qué ser vocero del fiscal general del Estado, del contralor o de los que vienen aquí al Senado. Las sesiones deben ser públicas, y si hay información de carácter privado y se violan los derechos de alguien, pediré responsabilidad al respecto”, enfatizó.

Lea más: Dionisio Amarilla publica proyectos financiados por USAID a nivel local

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) expresó que la comisión “garrote” les hizo pasar el papelón más grande, refiriéndose a un “puñadito de senadores y diputados casi accidentales” que se atribuyen poderes. “Nos hacen pasar vergüenza; deberían retirarse de la comisión”, añadió la legisladora durante la tumultuosa sesión extra de ayer que luego se levantó por falta de quórum.

La comisión busca acallar a un medio de comunicación, dice Buzarquis

Por su parte, el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) pidió a sus colegas de la comisión garrote no estén por una cuestión personal. Recordó que dentro de la multibancada decidieron no participar de la comisión.

“Creo que la comisión busca investigar exclusivamente a un grupo y fundamentalmente acallar a un medio de comunicación. Este medio de comunicación en montón de ocasiones me dedicó tapas, me destrozaron, me reventaron y me mordí y me banqué, pero entiendo cómo funciona la democracia”, dijo.

Mencionó que los medios de comunicación no deberían ser nunca aliados de un gobierno y menos de ciertos grupos políticos porque la democracia necesita de contrapeso, de críticas de cuestionamientos, añadió.

“Yo no lloro por las críticas y cuestionamientos, lo que si reclamo es querer usar una investigación para acallar en un grupo en concreto y con eso no estoy de acuerdo, sea el grupo que sea. Yo creo en la libertad de prensa y en la libertad de expresión sea a veces justo o injusto”, dijo el senador al señalar que no se diferenciarían de Venezuela si buscan acallar a los medios de comunicación.