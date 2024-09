Diputada cartista es madrina del hijo de juez que lleva causas contra Prieto

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el juez Humberto Otazú - quien lleva la causa de supuesta lesión de confianza en la que está señalado por supuestas irregularidades el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto - admitió que tiene una relación de amistad, por medio de su esposa, con la diputada cartista Rocío Abed (ANR, Partido Colorado), quien ha sido abiertamente crítica del intendente Prieto, quien a su vez ha denunciado que las investigaciones en su contra son parte de una persecución política del cartismo en su contra.

El juez Otazú afirmó que la relación de amistad entre su esposa y la diputada Abed “se inicia en el pre-escolar” y que ambas fueron compañeras de escuela, colegio y en la facultad, y que “en esas circunstancias le conozco yo a la doctora Abed”.

Lea más: Miguel Prieto declara en causa por supuesta lesión de confianza

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, admitió que la diputada colorada cartista es madrina de su hijo mayor, aunque señaló que eso se dio mucho antes de que la actual legisladora tuviera vínculos políticos con la familia Zacarías, importantes representantes políticos del cartismo en Alto Paraná.

La defensa del intendente Prieto – acusado de supuestas lesión de confianza y otros delitos en la compra de alimentos con fondos municipales – y los demás procesados planteó la recusación del juez Otazú, argumentando que su imparcialidad en la causa contra el intendente de Ciudad del Este – quien se perfila como posible candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2028 – podría verse comprometida por su relación de cercanía con una figura política adversaria al principal procesado.

“Nunca torcí la ley”

Sin embargo, el juez Otazú señaló que, en el marco de ese planteamiento de recusación, elevó los informes correspondientes al Tribunal de Apelaciones de Delitos Económicos y Crimen Organizado y que esa instancia decidió confirmarlo como juez en los dos procesos abiertos contra el intendente Prieto.

“Todo lo que yo haga queda registrado y siempre he actuado conforme a conciencia y lo que la ley me dice, nunca me he excedido con ninguna parte en perjuicio de nadie”, afirmó. “La sospecha de que mi imparcialidad esté comprometida es ajena a todo lo que puedan plantear, mi actuar está en el expediente”.

Lea más: Serie de allanamientos en investigación a gestión de Miguel Prieto

Agregó que la diputada Abed no tiene “vínculo procesal” con las causas contra el intendente Prieto y que “las cuestiones políticas no pasan por el Poder Judicial”.

Finalmente, señaló que como juez de garantías en las causas contra Prieto su rol no es el de determinar inocencia o culpabilidad, sino velar por el correcto avance del proceso y las actuaciones de las partes.