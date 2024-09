Diputada Virina Villanueva deja movimiento Honor Colorado

A través de un mensaje de texto, la diputada Virina Villanueva confirmó a ABC que se aleja del movimiento Honor Colorado. Lo único que dijo al respecto de su salida es que entró a la política “para poder ayudar a la gente más vulnerable, y lo seguiré haciendo desde la parte privada”.

La legisladora, quien ingresó en este periodo parlamentario como candidata del movimiento HC, es relativamente nueva en el ambiente, pero ya ha sido noticia, lamentablemente por hechos poco felices, como su incorrecto uso del idioma castellano al expresarse en las sesiones.

Desde que se la escuchó hablar su alocución fue comparada con cuestionados casos, como el de Hernán David Rivas (ANR, HC) o Nery Olmedo (PLRA).

Antes de ser diputada, Villanueva fue intendenta del distrito de San Alfredo.

Jugosa fortuna

No obstante, su pobreza en lectura no le impidió acumular una jugosa fortuna de nada menos que US$ 21 millones, dinero que atribuye a su difunto marido. Además, la legisladora asegura tener “estudios terciarios”.

El nombre de Villanueva ya saltó a la luz anteriormente, puesto que figuraba con una empresa offshore (de maletín) en Islas Vírgenes Británicas, según datos filtrados en Pandora Papers.

La empresa registrada a nombre de Villanueva puntualmente es “Estrado International Holdings Ltd”.