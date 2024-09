Zenaida tiene vehículo del Senado y combustible gratis por “levantar la mano” para HC, afirma Amarilla

El viernes pasado, en un viaje particular de la senadora Zenaida Delgado junto a su pareja, terminó incendiado un vehículo tipo van que disponía de la Cámara Alta, cuya Dirección de Transporte informó hoy que a la legisladora le brindaron un “uso discrecional” del automóvil.

Al respecto, la senadora liberal Celeste Amarilla afirmó que así como considera que la senadora liberocartista Noelia Cabrera debe costear el uso de un vehículo que le dispusieron desde el Senado, Delgado debería pagar los costos generados por el perjuicio ocasionado con el automóvil que tenía a su cargo.

También mencionó que a su criterio, la senadora ex Cruzada Nacional no debería contar con ningún vehículo del Congreso a su cargo. “Es una vergüenza, ella no es presidenta de ninguna comisión, es líder de una bancada que no existe, de una unibancada donde está ella y su cuerpo, de un tal movimiento nuevo colorado que tampoco existe porque ella proviene de Cruzada Nacional, así que mal puede tener un movimiento registrado ya en la Justicia Electoral”, mencionó.

Sobre los G. 1.500.000 en concepto de combustible que recibiría mensualmente Delgado, la senadora liberal afirmó que “lleva combustible para pasearse, para ir a la casa del novio o no sé quién. Es una vergüenza. Si ya hemos quitado el combustible para todos los parlamentarios, por qué ahora ella tiene combustible”.

Vehículo del Senado a cambio de apoyar al cartismo

Agregó que a cambio de disponer del vehículo, Delgado está acompañando el proyecto político de Honor Colorado.

“A cambio de esto ella está levantando la mano cada vez que Honor Colorado plantea algo, evidentemente este es su precio: una van (auto) modelo 2019 y G. 1.600.000 de combustible; barata es si vamos a pensar en ella sola, pero es plata del pueblo. Es G. 1.600.000 cuando hay paraguayos que viven con menos”, expresó.

Afirmó, a su vez, que su colega incurre uso indebido de influencias “porque hizo valer su influencia como senadora para votar por ciertos proyectos, con el movimiento Honor Colorado a cambio de eso. Si ella no hubiese tenido esa influencia -de tener un voto acá-, ella no hubiera obtenido eso. De hecho, el resto de los senadores no tenemos vehículos a nuestro cargo ni combustible porque obviamente no hemos hecho uso indebido de influencias para exigirle eso al presidente del Congreso”.

Amarilla, incluso, señaló que se debería analizar si incurre en malversación de recursos y otros delitos.