Paredes sobre Buzarquis: “Entregó su cabeza en bandeja de plata”

Salyn Buzarquis, senador del PLRA, comprometió a la Bancada Democrática luego de darse a conocer un posible caso de tráfico de influencias, lo que los cartistas tomarían como una causal para un pedido de pérdida de investidura, según opinó la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes.

“Yo lamento mucho la situación en la que Salyn Buzarquis nos puso a nosotros, los de la Bancada Democrática, porque nosotros defendemos una posición de transparencia dentro de la bancada, y los mensajes que fueron publicados del senador Salyn Buzarquis realmente no condicen con la ética tampoco que debe mantener un senador”, dijo.

Según opinó la senadora, la pérdida de investidura podría configurarse y al decir que no es un caso de tráfico de influencia, consideró que estaría “pecando de mentirosa” con la ciudadanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La ciudadanía es consciente de lo que es correcto y no es correcto, e independientemente, por supuesto lo de Nenecho, este intendente, es injustificable y bochornosa la actitud que está tomando, escondiéndose para no rendir cuentas, eso no podemos olvidar, pero tampoco la actitud del senador a mí me parece coherente y ético, y no va con la línea de la Bancada Democrática”, criticó.

Lea más: Conducta de Buzarquis es “nefasta”, pero no está claro si hubo uso indebido de influencias, dice Filizzola

Paredes afirmó que no puede defender a Buzarquis

La senadora Yolanda Paredes afirmó que no puede defender en estas circunstancias a su colega del PLRA, debido a que el acto de presunto tráfico de influencias es concreto.

“Yo por lo menos no puedo defender, en estas circunstancias, este acto en concreto. Cruzada Nacional, mi partido se formó justamente porque estamos hartos de esta politiquería barata, donde a través de los años, colorados y liberales han demostrado esta actitud, justamente el mensaje de Buzarquis dice eso, ‘estoy con Nano Galaverna viendo el tema del presupuesto’. Sabemos que esto siempre se manejó así, lo que pasa que ahora el intendente aprovecha la oportunidad, saca a la luz, da publicidad y se arma el escándalo”, refirió.

Agregó que evidentemente también hay discordia entre ambos partidos, considerando incluso que siempre se manejaron como amigos. “Ahora no sé por qué hay una discordia entre ellos, por supuesto, aprovechan y sacan todos los trapos sucios al aire”, expresó.

“Yo creo que sí entregó su cabeza en bandeja de plata y es muy riesgoso, el Partido Colorado no va a desaprovechar, no va a desaprovechar sacar un integrante de la bancada de oposición para meter a alguien afín a sus intereses, eso no podemos negar y tampoco podemos decir que el oficialismo colorado es tan bobo y tan torpe que va a dejar pasar, salvo que ellos vuelvan a negociar la permanencia de Buzarquis dentro del Parlamento”, aseveró.

Lea más: Salyn Buzarquis reconoce que le pidió un “favor” a “Nenecho”

Buzarquis redobló la apuesta de forma egoísta

Paredes dijo que con la propuesta de Salyn Buzarquis de declarar a Óscar “Nenecho” Rodríguez “ciudadano ilustre corrupto” mediante una moción en la Cámara de Senadores, el senador del PLRA está redoblando la apuesta y de manera egoísta, porque no pensó en sus colegas de la oposición.

“Redoblando la apuesta él en forma egoísta y no pensando en nosotros los colegas también, que tenemos que de alguna manera tener una altitud crítica y objetiva, y dar la cara, como estoy haciendo hoy ante la prensa. Estamos en una situación que envuelve a un colega de la Bancada Democrática y hay que dar la cara, ¿qué hace él?, en vez de apaciguar la situación, tira más combustible al fuego”, lamentó.

Fue consultada cómo votaría ante la presentación del pedido de pérdida de investidura, a lo que respondió que deberían analizarlo con la Bancada Democrática.

“Esa pregunta quiero analizarla con la Bancada Democrática, yo, quiérase o no, soy parte, tenemos que analizar esa situación muy delicada que envuelve una vez más, repito, a un colega que debió haberse cuidado mejor antes de ir a tomar esa actitud con Nenecho. Ojalá podamos llegar a un consenso en el sentido, un consenso maduro y responsable para la ciudadanía. Nosotros estamos acá para dar la cara, no podemos escondernos y esta es una situación que ya se fue de las manos”, concluyó.