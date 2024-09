Valoran informe de la CIDH en favor de la libertad de expresión en el caso Zuccolillo

“El informe de la CIDH sobre el caso de Aldo Zuccolillo señala: ‘Nosotros no estamos de acuerdo con que usen como un permiso legal o una justificación para cometer el delito. Nosotros consideramos que la existencia sola de que en estos casos la legislación esté tipificada es atentatoria a la Convención Americana y viola la defensa de los intereses públicos que es un discurso protegido por la Convención’”, recalcó la exministra de Justicia Cecilia Pérez Rivas.

Fue durante su intervención en el panel-debate denominado “Fronteras entre el Orden Jurídico Local y Supranacional”, que tuvo lugar a partir de las 18:00 horas de ayer en la sede del Colegio de Abogados del Paraguay.

“Queremos resaltar que existe la figura de la no aplicación de penas en estos casos con relación a la difamación e injuria, no así en la calumnia, que no considera como motivo siquiera de defensa los casos de interés público o casos de funcionarios públicos como personas afectadas en su honor y reputación”, enfatizó la jurista.

La profesional expuso sobre la recomendación de la CIDH acerca de la base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injuria. Tomó como base el informe de fondo Nº 398/22 del caso 12.686 sobre la sentencia contra Aldo Zuccolillo Moscarda (+), quien era director de ABC Color.

Además de la citada exsecretaria estatal, disertaron los profesionales Alejandra Peralta (magíster en Derechos Humanos), Jorge Alejandro Amaya (director del programa del pos doctorado de la Universidad de Bolonia, Italia), Diego Moreno (juez de la CIDH) y el docente universitario Manuel Riera Domínguez, extitular del gremio de abogados.

El antecedente de la condena a Aldo Zuccolillo, director de ABC

El 2 de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado paraguayo violó los derechos de libertad de pensamiento y expresión del director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo. Esto fue en reacción ante la condena aplicada por la Justicia de nuestro país en 2005 contra Zuccolillo por supuesta difamación al político y entonces senador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna (ANR-HC).

Casi 20 años después, finalmente la Comisión se expidió sobre la condena. El director de nuestro diario había recurrido a esa instancia internacional, luego de que el fallo que lo condenó a pagar G. 750 millones a Galaverna fuera ratificado hasta por la Corte Suprema de Justicia.

La recomendación realizada al Estado paraguayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de reparar el daño causado al director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, por violar los derechos de libertad de pensamiento y expresión, desnuda la instrumentación de la justicia por parte del poder político de turno, ampliamente denunciada por nuestro diario.

Recordemos que desde el año 1991 en delante, Zuccolillo afrontó casi una veintena de procesos, la mayoría de ellos impulsados por políticos disgustados con la postura crítica de nuestro diario ante los abusos del poder.

El proceso penal que derivó en la condena contra nuestro entonces director se inició el 28 de diciembre de 1998, cuando el referido senador colorado de aquella época presentó una querella por los supuestos hechos punibles de difamación, calumnia e injuria contra el director de ABC Color.

El parlamentario alegó sentirse agraviado por informaciones referentes al vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), varias de ellas aparecidas en la columna jocosa Ñe’embeguépe, publicadas entre junio de 1997 y diciembre de 1998.