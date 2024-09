Objetan bajo presupuesto en educación superior y dicen que Paraguay es el que menos invierte

“Cuánto más elevamos el acceso a la educación superior, mas vamos a potenciar nuestro capital humano para hacer frente a nuestro invierno demográfico que, llegará en menos de 20 años”, dijo la senadora Blanca Ovelar (ANR, Independiente).

Ovelar preguntó a sus colegas en la última sesión ordinaria del Senado que harán con los niños que abandonan la escuela. “Abandonan por pobres. Necesitamos opciones nuevas de segunda oportunidad, necesitamos ir a buscarlos para que terminen la secundaria. El MEC no tiene plata para eso”, dijo.

La legisladora detalló que el presupuesto de este año para las universidades públicas es de G. 45 mil millones, de los cuales G. 20 mil millones se destina a la Universidad Nacional, que a su vez transfiere más del 40% al Hospital de Clínicas. “Se tiene que separar de lo estrictamente académico”, dijo la senadora.

Dijo estar preocupada porque sólo G. 25 mil millones se planean destinar para todas las universidades públicas del país. “Hay casi un estancamiento con respecto a los últimos años”, lamentó la exministra de Educación.

Añadió que el Poder Ejecutivo mandó para el ejercicio 2024 un presupuesto de US$ 15.800 millones, que en el marco de un producto interno bruto de US$ 45.000 millones, es un presupuesto formidable, consideró la senadora.

“Hay un aumento sustancial de US$ 1.800 millones para este ejercicio. El crecimiento va de US$ 100 millones para el Ministerio de Salud, para las Fuerzas de Seguridad US$ 100 millones más (Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior)”, manifestó la parlamentaria.