Para Ovelar, “comisión garrote” no tiene razón de ser y renuncia de Leite es una cuestión ética

Blanca Ovelar, senadora de la Asociación Nacional Republicana (ANR), dijo que fue Gustavo Leite, senador colorado cartista, debería renunciar a la Comisión Bicameral de Investigación que integra, conocida como “comisión garrote”, luego de que se evidenció que la dicha comisión funciona como una herramienta de persecución tras un audio filtrado del parlamentario.

“Se revela por sí mismo. En el marco estrictamente de una cuestión ética debería de ser así (la renuncia). Yo creo que hay muchas cosas que están siendo muy raras y todas atentatorias al funcionamiento institucional y la solidez institucional de un Poder Legislativo en la democracia”, respondió.

Agregó que está en total desacuerdo con la Comisión Garrote, debido a que no se persigue el objetivo para lo que fue creada: lavado de dinero y contrabando.

“Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa comisión, no me parece que sea el camino y sobre todo porque claramente no apunta al objetivo, si el objetivo es analizar el tema del lavado, hay otros caminos, hay otras suposiciones y, sobre todo, hay otros indicios mucho más fuertes en otros sectores y no precisamente en las ONG”, expresó.

“Comisión garrote” no tiene razón de ser

Blanca Ovelar fue consultada sobre si la “comisión garrote” debería desaparecer, considerando que no investiga los hechos para lo que fue creada, además de perseguir a organizaciones de la sociedad civil.

“Y yo creo que la cuestión de la renuncia es una cuestión absolutamente personal de él (Gustavo Leite), pero creo que esa comisión tiene que - ¿desaparecer? - Absolutamente. No tiene razón de ser”, dijo en conversación con medios de prensa.