Senador Colym Soroka cuenta por qué lo golpeó el intendente de Hohenau

Luego de que el intendente de Hohenau, Enrique Hahn, le dio un golpe de puño al senador colorado, Colym Soroka, el domingo, al término de la Fiesta de las Colectividades, el parlamentario aseguró hoy que la molestia del jefe municipal se dio luego de negarse a gestionar un cobro del MAG durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Yo le decía ladrón a él, ¿por qué?, porque yo nunca estuve vinculado con negocios en el Estado paraguayo. La primera vez que se acercan en aquel momento a mi oficina y les puedo demostrar que lo que digo es cierto; lo único que me vino a pedir es que si yo le podía ayudar con un cobro en el MAG”, refirió.

“Yo no voy a meterme en el ámbito de negocios con el Estado, no es lo mío. Y algo que también carecía de credibilidad: cuando yo consulto al ministro, me dice, ‘no, esto creo que no corresponde’, y no me presté a eso. Tal vez ese sea uno de sus enojos mayores en el tiempo”, aseguró.

Golpe del intendente fue “a traición”

Soroka dijo que no le tiene miedo a la pelea, pero que en el caso de haber sido él quien golpeará al intendente, ya estarían pidiendo la pérdida de investidura.

“Yo no voy a negar, a mí no me desagrada el mano a mano, no tengo yo problema, pero de frente, de caballero, no a traición. Si él quiere, me ofrezco, sin problema. No es un desafío, digo nomás que yo no tengo problema. Ahora, jamás yo haría un acto de traición. Eso no es de caballero, porque yo estaba con la mano en el bolsillo y me juega”, señaló.

Dijo que escuchó en los medios al intendente hablando, tratando de instalar que es inocente, pero recalcó que no fue él quien dio el golpe y agregó que es una cuestión que ya está en manos de sus abogados.

“Tengo prohibido luego alzar (mi mano), mientras sea parlamentario, va a estar mi mano en mi bolsillo. Estoy bien, ya no reacciono más. A mí me cuesta hablar de esto porque soy una persona a la que no le gusta quedarse con la mano en el bolsillo, pero (tengo) el cargo, y yo no pisé el palito, ustedes saben, mañana está mi pérdida de investidura acá. ¿Vos pensás que si yo me empiezo a pelear, que no me van a presentar acá la perdida de investidura, algunos? Más todavía con la comisión en que estoy”, aseveró.

Denunció hechos de lavado de dinero en Comisión Garrote

Colym Soroka habló también de la Comisión Garrote y aseguró que denunció varios hechos de presunto lavado de dinero, entre ellos, una transferencia al diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien fue abatido por la Policía Nacional durante un allanamiento a su vivienda.

“Yo denuncié los lavados de dinero del caso de Gomes, ¿por qué no se estaba investigando con la Fiscalía? Pedí los informes. Nosotros quedamos ahora, pregúntenle al presidente, la comisión bicameral se comprometió que terminado este tema, que se va a cerrar ahora”, comentó.

Dijo que le sorprende cómo algunos medios destacaron más la pelea con el intendente, que consideró un “vyrorei” (una cosa sin importancia); sin embargo, no se hicieron eco de las denuncias de transferencias de millones de dólares del diputado Lalo Gomes.

Soroka evita responder si renunciará a la Comisión Garrote

Sobre el audio filtrado en el que habla Gustavo Leite, dijo que compromete la envergadura de la Comisión Garrote, aunque evitó responder si renunciaría a la misma.

Sobre los pedidos de pérdida de investidura contra el senador Enrique Buzarquis, dijo que si se estudia uno de los pedidos, hay que pedir por todos los casos, ya que consideró que hay casos más graves en el Congreso Nacional. “O todos o nadie, porque acá no podemos más hacer diferencias”, indicó.