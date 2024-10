ONG de Leite trabaja con adictos a las drogas, pero no aparece en lista de Senad

El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), popularmente conocida como “comisión garrote” y apunta a las ONG, paradójicamente trabaja como voluntario en la organización, Comunidad Cenáculo, que tiene una Fraternidad San Miguel Arcángel, que trabaja con personas con problemas de adicción.

El político utilizó su cuenta en la red social X para aclarar la situación. “Mi esposa, ni yo, ni ninguno de los que son voluntarios de Comunidad Cenáculo en Paraguay hemos cobrado un centavo por el trabajo voluntario para recuperar a los jóvenes paraguayos de las drogas”, afirmó Leite.

Lea más: Tabesa e Itaipú, entre los que donaron millones a ONG de esposa de Gustavo Leite

Ante estos dichos, llamativamente la organización benéfica Comunidad Cenáculo, que trabaja en la recuperación de jóvenes con problemas de adicción en Paraguay, no figura en la lista de centros de tratamiento publicada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó mediante una conferencia de prensa, la Comunidad Cenáculo, mediante la Fraternidad San Miguel Arcángel, lleva trabajando en el país desde septiembre de 2018 en la recuperación de jóvenes que consumen drogas.

Sin embargo, el año pasado, cuando la Senad publicó el tercer censo nacional de centros de tratamiento para personas con problemas de consumo de alcohol y otras drogas, la organización con sede en Areguá, departamento Central, no fue incluida.

En su defensa, el senador Leite destacó que la Fraternidad San Miguel Arcángel rige desde 2018 y que rinde cuentas a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Lea más: Audio filtrado de Leite: un grupo dentro de HC “le está jugando a matar” a Peña, según senador

Además, subrayó que no tiene problema alguno en que la organización sea registrada ante la Senad si así fuera necesario: “No tengo idea del porqué no estamos en la Senad. Si tenemos que estar ahí, no hay ningún problema”.

La ONG en la que trabaja Leite es distinta a las demás, dice

Leite también explicó que el método de la Comunidad Cenáculo es distinto al de otros centros de tratamiento convencionales, pues se basa en un enfoque sin químicos, sin psicólogos ni psiquiatras, y guiado por la fe. “Tenemos 41 años de experiencia. En Italia se dieron cuenta de que hablar y trabajar con los adictos hacía bien. Es una comunidad en donde la fe es la que guía”, señaló.

Lea más: Esposa de Leite aparece como parte de ONG que recibe millones en donación

Finalmente, Leite expresó su interpretación sobre el rol de la Senad y el Ministerio de Salud. “Para mí, la Senad es para evitar que los chicos se droguen. Una vez trabajando con los adictos, para mí es el Ministerio de Salud el encargado. Voy a averiguar y para el lunes trataré de tener esa respuesta”, puntualizó el parlamentario.