Liberales disidentes iniciaron la convención autoconvocada

Un total de 418 convencionales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) participan hoy de una convención en el Rowing Club de Asunción, convocada por la disidencia, liderada por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, e integrada por llanistas y dionisistas.

Las autoridades del Directorio, entre ellas el presidente liberal, Hugo Fleitas, no reconocen la convención. Al respecto, el gobernador de Central justificó la convocatoria y alegó mayoría amplia de convencionales.

“Es un cuestionamiento de gente que ya no tiene mayoría dentro del directorio, 37 miembros del Directorio aprobaron esta convención, acá está la mayoría de los convencionales. Les pido que vengan a conversar con los convencionales para convencerles que la posición de ellos es la acertada”, declaró.

Descartó que se busque la incorporación de los senadores liberocartistas que fueron expulsados: Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Édgar López y Noelia Cabrera.

Descartó interés del cartismo

Aclaró que la asamblea de la convención tiene solamente dos puntos en el orden del día: el desdoblamiento las elecciones partidarias de las municipales y la reforma del estatuto que, entre los cambios más importantes -dijo- busca establecer que el titular del Directorio debe renunciar 6 meses antes de convertirse en candidato a presidente de la República.

Refirió que la intención es que para mediados de agosto del próximo año se realicen las elecciones partidarias. Adelantó que el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, es el candidato del movimiento “Nuevo Liberalismo”.

Negó, a la vez, que el cartismo esté detrás de la convención y resaltó que vincular al movimiento “Nuevo liberalismo” es un “rótulo gastado”.

Estigarribia, asimismo, fustigó al presidente del PLRA, pues señaló que tiene un liderazgo débil y no respeta a la mayoría de los liberales. Además, cuestionó que no participe de la convención.

No es acortar mandato en PLRA

Por su parte, el intendente de Fernando de la Mora también defendió la convención y alegó que “para nosotros es legal” porque la convocaron 30 miembros titulares y 7 suplentes en agosto pasado.

Agregó que es un pedido de la Coordinadora de intendentes liberales, que no tuvo respuesta por parte de Fleitas.

“No es acortar el mandato. Él es producto de los convencionales, el 53% de los convencionales lo eligieron a él y creo que era fundamental que sea un presidente de transición para pacificar las aguas por una pelea interna que venía hace 15 años entre dos grandes líderes. El partido necesita pacificar y buscar la manera de fortalecer institucionalmente y potenciar el partido para el 2026″, dijo.

Negó al cartismo

Sobre su eventual candidatura para presidente del PLRA, refirió que “yo soy un afiliado más, el sueño de cualquier liberal es ser presidente de su partido, pero creo que lo fundamental es que queramos hacer bien las cosas y estamos predispuestos a trabajar de forma institucional”.

Riveros también negó que haya un interés cartista detrás de la convención y respondió los cuestionamientos del senador liberal Éver Villalba.

“No soy yo quien se va a abrazar con la gente de Cartes y tengo la experiencia de haberle ganado a Honor Colorado dos veces en Fernando de la Mora. No soy yo quien le abraza ni me voy en los actos a aplaudirle cuando a alguien se le nombra candidato a presidente en mi departamento. Hay que ver quién aplaudió en su departamento cuando se dijo que un señor iba a ser candidato a presidente el próximo período”, subrayó.

Con relación a la intención del desdoblamiento de las elecciones, resaltó que es fundamental para adecuarse al cronograma electoral.

El vicepresidente Eduardo Vera Bejarano dirige la convención liberal, según informó José Heid, periodista de ABC TV.