Tuma niega a la “planillera” Yami Nal como su exfuncionaria

La actual senadora Norma Aquino, más conocida como “Yami Nal”, había afirmado que cumplía funciones para el entonces diputado colorado Óscar Tuma como parte de un comisionamiento entre el 2013 y 2015, en el marco de un sumario administrativo que enfrentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por ausencias injustificadas.

El exdiputado Óscar Tuma negó esta mañana que Aquino haya cumplido funciones para él en su despacho del Congreso.

“Que yo recuerde, no. Los comisionamientos no estaban tan reglamentados como estaban hoy en día, entonces era un peso político que uno tenía porque la gente lo pedía como una especie de favor. Yo, por hábito, no firmaba luego comisionamiento, entonces no tenía problemas con nadie”, respondió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Norma Aquino cobró “Ñangareko” en pandemia y en su primera Declaración Jurada reportó un patrimonio de más de G. 1.000 millones

Ni siquiera solicitud de comisionamiento

Inclusive, afirmó que ni siquiera solicitó su comisionamiento, tal como asegura la senadora aliada del cartismo. “Es muy difícil que yo haya solicitado un comisionamiento para una persona desde el 2008 hasta el 2018, periodo en que fui diputado. La gente que trabajó en mi oficina siempre fue la misma del 2008 al 2018. No era mi hábito el comisionamiento. En aquel momento, como no había un control, lo que generalmente se hacía era que Recursos Humanos firmaba el comisionamiento y la gente andaba por los pasillos”, comentó.

Agregó que sí recuerda que Norma Aquino trabajó con él, pero en política, no así en su oficina del Congreso.

Asimismo, comentó que vio a la actual senadora cumpliendo funciones para el entonces diputado Carlos Morel, por lo que -dijo- pudo haber consignado su nombre confundiendo el de su excolega.

“Dentro de mi oficina o un pedido de comisionamiento mío es prácticamente imposible. Sí le recuerdo a ella porque políticamente trabajó en una época conmigo, pero creo que ella estaba en la oficina del (entonces) diputado Carlos Morel, la solía ver en esa oficina. Por ahí se trascordó y colocó mi nombre en nombre del diputado, pero conmigo no”, mencionó.

Foja negra de “Yami Nal” como funcionaria

La senadora Norma Aquino enfrentó dos sumarios administrativos ante la Corte Suprema, según consta en documentos oficiales a los que accedió ABC.

Lea más: Senadora cómplice que dio quórum intenta engañar a la ciudadanía y amedrentar a la prensa

En uno de ellos, abierto en el 2003, el sumario fue “supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones” y la Superintendencia resolvió un apercibimiento con constancia en su legajo.

Afirmó que trabajaba para Tuma

En otro sumario, ya en el 2017, fue acusada por “supuesto abandono de cargo” entre febrero y agosto del 2014 debido a que acumuló un total de 142 ausencias injustificadas en dicho período.

En su defensa, la legisladora había afirmado que estaba prestando servicios en la oficina del entonces diputado Óscar Luis Tuma y que había solicitado la prórroga de su comisionamiento.

En el expediente se releva que realizó los pedidos de extensión sin el sello de la mesa de entrada, solo con la firma de la entonces directora de Recursos Humanos. Incluso, desde RR. HH. del mismo Congreso Nacional se había aclarado -en el sumario- que su comisionamiento ya concluyó en el 2013, por lo que no podía remitir planillas de asistencia del 2014.

Entre febrero y julio del 2015, Norma Aquino había vuelto a faltar en 86 ocasiones y sumaba varias llegadas tardías, lo que se amplió al expediente mencionado. En esa ocasión, la parlamentaria había alegado que durante ese periodo ella pidió permiso sin goce de sueldo, pero remitió como pruebas formularios que ingresaron a mesa de entrada, por lo que la solicitud no tuvo trámite. A raíz de estas irregularidades, fue nuevamente sancionada y se le aplicó una multa de cinco jornales mínimos.