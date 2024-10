Frente Guasu no tiene lavadores ni narcos, le responde senadora a un cartista

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) acusó al Frente Guasu (FG) de adeudar G. 2 mil millones a ueno bank y que no asumen su compromiso financiero. “Ani ñande revi ky’a ha jatirotea”, dijo.

La senadora Esperanza Martínez (FG) mencionó que vienen denunciando la corrupción desde que fueron parte del Parlamento en el 2013. “Le venimos reclamando al IPS toda la dilapidación de recursos históricos que ha tenido y hemos reclamado la impunidad, porque la impunidad se maneja políticamente porque están controlados los tres poderes del Estado”, expresó.

Indicó que la semana pasada pidió un informe al IPS sobre las modificaciones de su plan de inversión en términos de Certificado de Depósito de Ahorro, dinero a la vista y compra de bonos y luego con otros opositores pidieron que acuda el presidente del IPS, Jorge Brítez, al Senado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Convocado por el Senado, titular de IPS responde sobre colocación de bonos

Cuestionó que de repente “aparezca” que ueno bank reclame a la Concertación Frente Guasu un cobro de dinero. La parlamentaria aclaró que la Concertación feneció jurídicamente en el 2023. “Yo fui electa por la Alianza Frente Guasu Ñemongueta, que no sacó ningún préstamo de ningún lado. La Alianza Frente Guasu no le debe nada a nadie, solamente lo hicimos desde nuestras colaboraciones personales”, aclaró Martínez.

“El Frente Guasu no tiene narcotraficantes, lavadores de dinero. No tenemos acá contrabandistas. Las grandes figuras del Frente Gausu vivimos con austeridad, vivimos en la misma casa hace 15 años, tengo el mismo patrimonio hace 15 años. Mis hijos son trabajadores, viven de su trabajo, no de mis privilegios”, contestó la senadora opositora.

“No me amedrentarán”

La parlamentaria afirmó que no le amedrentarán quienes quieran utilizar la información lanzada por el cartismo. “Nda kyhyjey (no tengo miedo). ¿Quieren impulsar mi pérdida de investidura?, pero hagan... si ya lo hicieron con Kattya González. Gua´u me quieren hacer callar para que no hable de la inversión del IPS. ¿Qué habrá detrás porque tienen miedo de que se pida la información? Que se le convoque a las autoridades para saber qué pasa de la plata de los jubilados?”, dijo Esperanza en el espacio de oradores ayer en el Senado.