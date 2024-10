Diputados cartistas rechazan eliminar comisión “garrote” y se molestan por tocar al “mayor contrabandista del país”

Esta comisión “desde un inicio nació mal” y luego “pronto supimos cuáles fueron sus intenciones”, la cual era perseguir a enemigos políticos, sostuvo la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida). Desde un principio solicitó postergar para la próxima semana el tratamiento de la eliminación de la comisión “garrote”, esperando al proyectista, que presentó formalmente su justificativo de ausencia por fallecimiento de un familiar cercano.

Lea más: Comisión “garrote” alista ataque al grupo Zuccolillo

“El audio filtrado del senador (cartista Gustavo) Leite evidencia la real intención tanto de la ley (contra ONG) como de esta comisión, que es perseguir” a los críticos al gobierno de Santiago Peña, reclamó Vallejo, que acotó que además se está desvirtuando un rol constitucional como son las Comisiones de Investigación legislativas, recordando que “no podemos convertirnos (como Congreso) en un órgano de persecución”.

Lea más: En agenda, pero sin votos para eliminación de comisión “garrote” en Cámara de Diputados

En el mismo sentido, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C) recordó que casi como un vaticinio, había pedido que se respeten dos garantías fundamentales, las cuales, sin embargo, terminaron bastardeadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El día que se planteó en esta cámara la conformación de esta comisión, había solicitado dos cosas: 1º Que no se desvíe el foco y 2º la pluralidad en la conformación. Ambas cosas no se dieron”, cuestionó Aguilera, recordando que la comisión está “copada por un solo sector político y se ha desvirtuado totalmente el propósito, porque no se ha investigado anda de lo que se ha dicho” que era su objetivo.

Molestó que citen al “mayor contrabandista de nuestro país”

El diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) también se despachó contra esta comisión “garrote”, diciendo que está más sucia que pañal de cría de cerdo (kure ra’y pañalicha iky’a) y que apuntan solo a críticos al gobierno, mientras no miró hacia un sector del Partido Colorado.

“Peguatamina (ecalculá) la hera (fíjense cómo se llama): ‘Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del estado, contrabando y otros delitos conexos’, he’i (dice) y si vamos a investigar el contrabando quédense en su casa. Ustedes saben bien dónde está el mayor contrabandista de nuestro país, ¿o es la carga de Roberto González la que cae en Brasil y Argentina o en México?”, señaló el diputado Roberto González.

Los cartistas se tomaron por aludidos y a los gritos interrumpieron al orador, presuntamente pensando que se refería al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, designado por el Gobierno de EE.UU. como “significativamente corrupto” pero sin procesos judiciales en Paraguay.

“Disculpen si a alguien he molestado, no fue mi intención, pero a veces nos ponemos el sayo aunque no nos guste”, dijo González terminando su intervención.

Abed saltó y hasta amenazó con sanción

La líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Rocío Abed fue una de las que furibundamente reaccionó ante los dichos de González, aunque este en ningún momento citó nominalmente a quien se refirió como el “mayor contrabandista”.

“Muchos no quieren que ciertas ollas se destapen. Ridículo tratar de dejar sin efecto una resolución que está llegando a término, pero más ridículo es tratar de disfrazar de republicanismo cuestiones que tienen que hacen a intereses de ciertos grupos o con frases rebuscadas”, dijo Abed.

“Lo único que quiero recordar nomás que estas alocuciones disfrazadas de republicanismo, atentan contra la reglamentación de la cámara, porque no es que nadie se pone el saco, el sayo, la capa... identificó perfectamente a unos integrantes de una comisión que están perfectamente identificados y acá siempre utilizamos la trillada frase de: fulanito de tal, disculpe que lo mencione y está tratando, está siendo irrespetuoso y está atentando contra la moralidad y ofendiendo a los integrantes de esta comisión; legítimos diputado, legalmente electos y el colega Roberto González está infringiendo el artículo 81 del reglamento”, dijo Abed.

“Liberales” se prestaron a los cartistas

Los diputados “liberales” Jorge Ávalos Mariño, Marcelo Salinas y Del Pilar Vázquez (todos ellos de la bancada PLRA, A) si bien intentaron disimular su apoyo al cartismo haciendo constar su “abstención”, dieron quorum justo para que los cartistas archiven el pedido de eliminar la comisión “garrote”.

Sin ellos, los cartistas tenían solo 40 votos, requiriendo al menos unos más para el quorum mínimo. El motivo del apoyo de Ávalos Mariño podría ser que su esposa está como comisionada a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), mientras que Salinas es vicepresidente segundo de la Cámara Baja, en base a un pacto con los cartistas.