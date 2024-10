Diputados opositores están preocupados con el plan de reforma constitucional

Los diputados opositores Rocío Vallejo (PPQ), Rodrigo Blanco (PLRA) y Alexandra Zena (CN) se mostraron preocupados por la intención del cartismo de modificar la Constitución Nacional, vía enmienda o mediante de una constituyente. Lamentaron que el presidente Santiago Peña (ANR-HC) con la excusa de modificar el sistema tributario nacional para que los municipios se queden con la totalidad de los impuestos recaudados busque introducir la figura de la reelección presidencial.

Lea más: Cartismo “no está” en ningún proyecto de reelección presidencial, según Latorre

Al respecto, la diputada Vallejo indicó que Santiago Peña había asegurado que no tocaría la Constitución Nacional cuando estaba en campaña proselitista, pero a un año en el gobierno ya busca la reelección. Agregó que debido a la paupérrima representación parlamentaria, sería un peligro llamar a una asamblea constituyente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este es el peor Congreso de la historia del Paraguay. Imagínense llamar a una contribuyente en un momento político como este y con el nivel de representación que estamos teniendo. El presidente Peña dijo que no iba a haber ninguna reforma, pero a un año de su gobierno ya estamos hablando de tocar la Constitución. Además, algunos parlamentarios ya hablan de la reelección, pero no del balotaje”, manifestó la diputada Rocío Vallejo.

Por su lado, el liberal Rodrigo Blanco, lamentó que Santiago Peña esté tirando un “caramelito” a los intendentes para conseguir apoyo político para reformar la Constitución Nacional. Ya en abril con el programa Hambre Cero dejó sin recursos a los municipios centralizando todo en un ministerio y para calmar los ánimos prometió dejar todo el dinero de los impuestos inmobiliarios en manos de los intendentes.

Lea más: Piden a Santiago Peña dejar de viajar y comenzar a gobernar

“Cuando se habla de reforma y se toma como excusa darle más recursos a los municipios para tocar toda la Constitución. En aquel proceso del proyecto emblemático del gobierno de Hambre Cero ya se veía el delineamiento de este gobierno. En una clara visión de centralizar los recursos se mataba la descentralización y como caramelito le tiraron a los intendentes el tema tributario”, dijo Blanco.

El liberal agregó que está de acuerdo con darles más recursos a los intendentes, apostar por la descentralización, pero que tocar la Constitución podría traer graves problemas al sector público y privado.

“Los intendentes ven con buenos ojos esa iniciativa. Es importante establecer, explicarle a la ciudadanía que tan bien y que tanto se ha trabajado para adoptar una de las mejores constituciones del mundo, debería ser objeto de estudio en las escuelas públicas para que los jóvenes defiendan nuestra delgada, frágil y sufrida democracia”, sentenció Blanco.

Asimismo, la diputada Alexandra Zena indicó que volverá a salir a las calles para defender la Constitución Nacional como aquel marzo paraguayo en la era del Horacio Cartes conocida como “enmienda de sangre” si se sigue hablando de la reforma.

“Si están hablando de una reforma para favorecer a un sector y no para la ciudadanía. No, no estamos haciendo nada bueno. Este es el momento perfecto para que los cartistas metan reformas, pero si así lo hacen esperen la reacción del pueblo. Estamos hablando de 30 años de democracia, no se habla de balotaje pero sí de reelección. Si siguen, nuestros pechos serán las murallas como aquel marzo del 2017. Cada día fue una lucha ganada, éramos pocos, pero defendimos la democracia”, concluyó la diputada Zena.