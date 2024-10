Cartismo “no está” en ningún proyecto de reelección presidencial, según Latorre

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, si bien dijo que todo es sobre supuestos, refirió ayer que el cartismo tiene interés en aprobar la reelección presidencial por medio de la reforma constitucional. Incluso, se animó a señalar que apoyaría eventualmente el plan.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, señaló esta mañana que, según informaciones que maneja, en el cartismo no existe ninguna intención de plantear la reelección.

“¿Está existiendo un proyecto del movimiento Honor Colorado para plantear la reelección? Y la respuesta es no que yo tenga conocimiento o, por lo menos, yo no estoy en eso y el presidente Santiago Peña no está en eso”, mencionó.

Incluso, señaló que ni siquiera se debatió el tema en el Comando Político de Honor Colorado.

Santi Peña no promueve la reelección

Latorre también aclaró que el presidente Peña, quien se había referido al respecto, no está impulsando ningún proyecto de reelección.

“Él fue muy claro, el presidente Peña no está en ningún proyecto para plantear la reelección, de lo que habló tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de la descentralización en nuestro país, permitiendo que los municipios puedan contar con más recursos para proveer servicios a los ciudadanos”, declaró.

Con relación a su posición particular sobre la reelección, afirmó que “creo que es algo que en algún momento será debatido y seguramente serán analizados una serie de modelos, como forma parte de todo debate respecto con una política pública, en este caso electoral. Si me preguntan a mí, Raúl Latorre tampoco está en ningún proyecto para plantear la reelección, en este momento”.

Peña habló de reforma de la Constitución

En un acto oficial en Curuguaty, el viernes pasado, Peña habló sobre la idea de impulsar una reforma de la Constitución Nacional para que el 100% de los impuestos inmobiliarios pasen a ser administrados por los municipios.

Sin embargo, desde muchos sectores se alerta que la real intención del cartismo sería habilitar la reelección presidencial, en caso de que la precandidatura del vicepresidente Pedro Alliana no prenda a nivel nacional.

Vales de combustible y seguro “vip”

En otro momento, Latorre se refirió a la intención de restituir los vales de combustibles y el seguro médico “vip”. “Es algo que va a ser debatido. Es un planteamiento que se ha generado a nivel de la Comisión (Bicameral) de Presupuesto, todavía tiene que pasar por las dos Cámaras. Es una restitución de algunas situaciones que existían anteriormente y que ahora van a ser debatidos por los plenos”, comentó.

Al ser insistido sobre su posición personal, se limitó a señalar que “Vamos a estar respetando y acompañando la voluntad de la mayoría”.

Tras rescatar la jubilación “vip”, ahora los legisladores cartistas y sus aliados buscan en la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025 restituirse los vales de combustible y el seguro médico.