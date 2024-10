Secuestro en Alto Paraná: “Me equivoqué”, reconoce ministro del Interior

En el marco del secuestro del colono brasileño Silvio Fiedler en Alto Paraná, primeramente el ministro del Interior, Enrique Riera, había expresado lo siguiente a la prensa: “Yo te diría, yo pago lo que sea necesario. Salvo a mi ser querido y después les busco por cielo, mar y tierra. Lo importante es recuperar con vida a este señor”.

Estas declaraciones generaron varios cuestionamientos hacia su figura, ya que atenta contra la propia ley antisecuestro, que establece que el Ministerio Público puede embargar los bienes de la víctima o sus familiares para evitar pagos a los captores.

“Esa va a ser una decisión muy personal de la familia; acá lo importante es la vida”, fue lo que respondió a la consulta sobre la posibilidad de negociar con los secuestradores.

Sobre el operativo en sí, sostuvo que “se declaró prioridad 1″ y aseguró que “nuestro mejor equipo está en el terreno”.

Riera pidió disculpas

Ante este caso, Riera hizo una mención de sus declaraciones y como parte de esto se autocalificó como “muy abierto”.

“Hablo mucho y a veces, por hablar de más, me equivoco. En este caso no puedo decirte nada”, mencionó a la 1080 AM.

Incluso dijo que “las famosas polémicas declaraciones muchas veces son elementos utilizados en el ánimo de ganar un poco de tiempo” para luego mencionar que él vivió de cerca el secuestro de una tía suya, Stella Vargas, quien fue encontrada ya fallecida.

“Viví por dentro la angustia de una familia buscando dinero para tratar de cumplir. Me equivoqué, probablemente haya reaccionado emocionalmente. Cuando uno se equivoca pide disculpas y trata de no cometer el mismo error; conozco la vigencia de la ley y no es mi intención dar la impresión de que la gente está desprotegida. Lo más correcto es decir que me equivoqué”, concluyó.

