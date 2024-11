Ataque a la prensa ahora es igual que en la dictadura, afirma exsenador Tito Saguier

El dirigente liberal y ex senador Miguel “Tito” Saguier manifestó que existe un grosero avance del autoritarismo en el país e instó a la sociedad a estar alerta y defender la democracia.

“En la historia, los hechos se repiten, primero como tragedia y luego como comedia. Por eso se debe conocer todas las violaciones de los derechos humanos que hizo Alfredo Stroessner y estar alerta para frenar el retroceso que algunos quieren”, dijo el dirigente liberal.

Comparó la situación judicial de la era stronista con la de ahora y agregó que antes se utilizaban leyes para limitar las libertades. “La limitación de las libertades era una constante y la libertad de prensa era una especie de concesión graciosa de Stroessner. Él manejaba como un dictador, no había límites. Sí había una Corte (Suprema de Justicia), con unos jueces que interpretaban de una manera groseramente torcidas las leyes. Además, había leyes liberticidas como la 209 con lo que te iba a la cárcel y no sabías cuando ibas a salir. No tenían derecho a la defensa”, puntualizó Saguier.

Instrumentan la justicia

Indicó que en la actualidad la “coloradización” de la justicia es evidente así como el sometimiento de los jueces. Dijo que ahora se compran voluntades sin empacho.

“Hoy día, la dictadura se iguala a la instrumentación de la justicia. La justicia es colorada. Un 90 por ciento de sistema judicial tiene jueces colorados y la Fiscalía todos son colorados. También en el Consejo de la Magistratura y el Jurado (de Enjuiciamiento de Magistrados) están todos copados”, lamentó Saguier.

Estafadores de la ley

Sobre los diputados y senadores que llegaron al Congreso de manos de la oposición y se pasaron al oficialismo dijo son unos estafadores de la ley.

“En aquel tiempo (la dictadura stronista) eran repudiados, eran unos traidores, porque mientras ellos simulaban una democracia, en (Departamento de) Investigaciones (de la Policía de la Capital) había gente que eran torturadas. Mientras nosotros hacíamos oposición, ellos (los opositores pasados al oficialismo) nos delataban. Pero, sabíamos que estábamos en dictadura. Ahora se hacen pasar como demócratas, pero son solo unos estafadores de la ley y la Constitución Nacional”, dijo el ex senador.

Recordó el intento de enmienda constitucional que se gestó en el 2017 en donde varios opositores, con una interpretación retorcida, intentaron introducir la figura de la reelección.

“Allí intentaron modificar la Constitución, hubo una resistencia ciudadana, tanto así que asesinaron a un dirigente de la juventud liberal (Rodrigo Quintana) pero hasta hoy no aparece quién dio la orden (de atropellar la sede del PLRA), solo del que apretó el gatillo” puntualizó el liberal.

Dijo que ahora hay un grosero retorno del pasado. en donde el presidente del Partido Colorado Horacio Cartes también hace el “besa mano” (culto a la personalidad durante el stronismo).

“Hay un retorno al pasado, es una comedia. El señor Cartes también hace el besa mano, se van a la Junta de Gobierno a recibir el saludo como lo hacía Alfredo Stroessner en su cumpleaños”. sentenció el ex parlamentario.