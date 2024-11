Sospechosa amnesia de abogado de Conmebol sobre fondos en Paraguay

De modo llamativo, Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), cuyo presidente es Alejandro Domínguez, tuvo una inexplicable amnesia con relación a tres fideicomisos por más de US$ 27 millones, que constituyó el difunto y exmandamás de fútbol sudamericano, Nicolás Leoz. Estos tres fideicomisos fueron constituidos con fondos provenientes del extranjero, principalmente de la offshore Canelazo Limited (creada por Leoz y su esposa, María Clemencia Pérez de Leoz, en Bahamas), revelaron informes de inteligencia financiera elaborados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Las alertas están dentro de la carpeta fiscal de la primera denuncia que presentó la Conmebol en 2017. La documentación está además adjunta a la auditoría forense realizada por la consultora Ernst & Young y en la cual también se citaban millonarios movimientos en bancos Amambay –ahora Basa– y Do Brasil, con sede en Francia, entre 2011 y 2015.

Lo llamativo es que el abogado Lovera dice no saber sobre las operaciones, principalmente sobre los fideicomisos, porque –según él– no hay documentos de ellos en la copia de la carpeta que le entregó el Ministerio Público. Sin embargo, los informes de Seprelad forman parte de la carpeta fiscal de la denuncia presentada en 2017 por la misma Conmebol.

Más sospechoso es que Lovera, cuando presentó la última denuncia en 2021 direccionó toda su “artillería” hacia Banco Atlas e insiste en supuestas “características” de los contratos de dos fideicomisos, por unos US$ 6 millones. Sin embargo, esta entidad bancaria, primeramente no aparece en la auditoría forense y, en segundo lugar, hizo público ante la Comisión Bicameral de Investigación de supuesto lavado TODOS los documentos que desmontaban el libreto del cartismo.

Los fondos de estos dos fideicomisos están perfectamente trazables y NO TIENEN origen extranjero, según mostraron los directivos de Atlas, que integra el grupo empresarial de ABC Color.

Sus representantes, incluso, mostraron resoluciones de la Superintendencia de Bancos (SIB), en las cuales se confirmaba la debida diligencia de Banco Atlas con relación a esos DOS fideicomisos.

De lo que no se acuerdan

Los tres fideicomisos por US$ 27.554.184 que Lovera supuestamente “NO SABE”, y cuyos fondos en gran parte son del exterior, fueron constituidos en el Banco Continental el 29 de enero de 2016. Uno de los fideicomisos era por US$ 5.510.836, otro por US$ 8.817.338 y el tercero por US$ 13.226.008, de acuerdo al contundente informe de la entidad anti-lavado.

Existen otros dos fideicomisos que Leoz también constituyó entre 2015 y 2016. Sin embargo, no existen detalles de la entidad bancaria. Lo cierto es que SOLO entre estos CINCO fideicomisos –que NO SABE el abogado de Conmebol– se integra una suma mayor a los US$ 40 millones

Más grave es que el abogado de la Conmebol tampoco habla de cheques depositados por US$ 1.735.810, por María Clemencia Pérez de Leoz en su cuenta de Banco Amambay, ahora Banco Basa, vinculado al expresidente de la República Horacio Cartes.

Esto, entre el 1 y el 29 de febrero de 2016, en pleno “esplendor” del escándalo FIFA-gate.

Abierta inducción

En el marco de la última denuncia presentada por Lovera, lo que sí quedó bien claro es una abierta inducción a involucrar al Banco Atlas. Tanto que Monserrat Jiménez Granda, como asesora jurídica de la Conmebol, dejó constancia en su declaración testifical en forma textual el siguiente detalle: “(evaluar el tema de quién podría introducir la información sobre la falta de predisposición de Atlas, para mencionarlo)”.

Al respecto, el abogado Lovera buscó “desmarcarse” el jueves último ante la bicameral “garrote”. Declaró que sobre este NOTORIO “desliz” el que debe responder es el Ministerio Público.