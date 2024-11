PLRA tiene sesión ordinaria hoy por primera vez en el año, cuestiona disidencia

Hugo Fleitas, titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), convocó a sesión del Directorio para hoy, 5 de noviembre, a las 18:00. El líder opositor y gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, expresó que su movimiento estará presente pese a los cuestionamientos.

Destacó que es la primera sesión ordinaria convocada por el presidente del partido, pese a que ya estamos en el mes de noviembre. Indicó que las únicas sesiones del año fueron extraordinarias y muy complicadas, pues con frecuencia Fleitas a última hora convocaba a sesiones virtuales, cuando ya los dirigentes viajaron desde el interior para estar presentes en Asunción.

Señaló que esperan que esta vez no haga lo mismo, pues en las sesiones virtuales no se pueden tratar temas sin tener múltiples inconvenientes. Señaló que dentro de la reforma que plantean del estatuto precisamente piden establecer que solo los miembros del directorio que no puedan llegar por estar en zonas del interior puedan sumarse virtualmente.

Presidente liberal “se esconde”, dice Estigarribia

Sobre el tema principal de la sesión de hoy, indicó que se tratará una vez más algo de manera sumamente tardía. El tema de la agenda es la reelección vía reforma constitucional, cuyo debate se inició hace ya más de un mes.

“Lo que pasa es que Hugo Fleitas actúa siempre atrasado”, señaló. Como ejemplo, el gobernador mencionó que no salieron pronunciamientos a tiempo con problemas graves como los casos de nepotismo o las protestas de productores.

“Siempre todo entra atrasado, por la falta del liderazgo del presidente, y tenemos un parlamento totalmente descoordinado, que cada uno dispara por su medio. Estamos tratando de recuperar institucionalidad y fortalecer la unidad de la oposición”, declaró Estigarribia.

Agregó que hoy el partido está totalmente desorganizado y se debe buscar un consenso. Sin embargo, calificó de “imposible” ese consenso debido a que el presidente del partido “se esconde” y la prueba de ello es que en noviembre sea la primera convocatoria ordinaria del Directorio.

Aseguró que casi dos tercios de los miembros del directorio piden que se llame a elecciones. “Estamos tratando de reconducir y estoy convencido de que va a haber elecciones el año que viene”, sostuvo. Finalmente, aseguró que creen que serán posibles unas próximas elecciones para reconducir la situación del partido.