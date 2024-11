Beto Ovelar denunció falsificación de fe de vida y residencia en concurso para Hospital de Coronel Oviedo

Una transmisión del senador de Honor Colorado Silvio “Beto” Ovelar generó muchas críticas por sus expresiones relacionadas con el concurso para cargos dentro del Hospital General de Coronel Oviedo, que prevé habilitarse próximamente. El cartista se había quejado de que sus correligionarios de la capital del departamento de Caaguazú lograron ingresar en poca cantidad.

“Esta vez mi conexión en redes se centró en las internas partidarias. El gran proyecto del Hospital de Coronel Oviedo podría dar la posibilidad a los ovetenses de tener el primer empleo. Cuando hicimos una evaluación del concurso en el que hubo muchas distorsiones, cuestionamos que solo el 20% de mil postulantes era de la zona de este centro médico”, explicó.

Comentó que se hizo una revisión dentro de HC y detectaron que solo 40, de mil postulantes eran de su grupo político y eso generó indignación y rabia.

Denunció que se falsificaron más de mil certificados de vida y residencia. “La gente de Central se avivó en connivencia con la Policía Nacional y consiguieron los certificados falsos”.

Detalló un ejemplo de cómo se produjeron las selecciones: una persona que es de una ciudad del departamento Central hizo menos puntaje, pero al tener vida y residencia falsa le suma puntos para pasarle a otra persona que tuvo una mejor puntuación. De esta forma, una persona originaria de Coronel Oviedo, por más que hizo buen puntaje, quedó fuera.

“Yo estaba hablando para mi público”, dijo al ser consultado de por qué en su transmisión en vivo se quejaba de que sus correligionarios no ingresaron para trabajar en este hospital

“Desde el día domingo no duermo más, por los llamados que me hacen de todos lados, porque la expectativa fue grande y es lógico que mis correligionarios hayan expresado su molestia”, subrayó.

Manifestó que declaraciones del diputado Del Puerto sobre él “son intrascendentes”

El diputado colorado Miguel Del Puerto había manifestado que Ovelar ya no tiene ningún poder dentro del movimiento Honor Colorado en Caaguazú.

“Yo soy un líder aldeano. Nunca me he apartado de mis orígenes. Los comentarios del diputado son intrascendentes y no ameritan ningún tipo de contestación”, sostuvo Beto.

A su criterio existe una dinámica de internas partidarias y que “siempre es así”, señaló, con respecto a que hay confrontaciones que se producen en este departamento.

“Iguapovéa ho’úta la chipá”, mencionó, para puntualizar que cada sector busca mantener una hegemonía.

Sanciones de EE.UU. contra Cartes

Cree que con un Gobierno republicano como el de Donald Trump en Estados Unidos, es razonable el optimismo de que se puedan rever las sanciones a Horacio Cartes, como dijo su colega Basilio “Bachi” Núñez. El expresidente de la República tiene a varias de sus empresas sancionadas y a él lo califican como “significativamente corrupto”.

No descartó que su movimiento haga algún lobby para lograr el levantamiento de estas medidas del gran país del norte.