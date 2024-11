Obras costosas e inconclusas a un año de gestión de intendente de San Pedro

El intendente Carlos Quiñonez cumplió en setiembre pasado su primer año en el cargo, luego de la renuncia de Gustavo Rodríguez (ANR-HC), quien está acusado y aguardando el inicio del juicio oral por supuesta lesión de confianza.

Ya surgen múltiples cuestionamientos a la gestión de Quiñónez, debido a que se ejecutaron obras muy costosas y que no tienen un gran impacto en la ciudad, pues son solo consideradas “decorativas” y no de extrema necesidad como la falta de caminos de todo tiempo en los barrios, de construcción de aulas o de alimentación escolar.

Uno de los primeros cuestionamientos ciudadanos es la construcción de la fuente de agua que se encuentra en la rotonda de las banderas, en la entrada de la ciudad que tuvo un costo de G. 661 millones. El intendente cartista ordenó derribar el antiguo pórtico y destinó G. 831 millones para la construcción de un nuevo pórtico.

Según la documentación a la cual accedimos, la administración de Carlos Quiñónez proyecta destinar G. 1.496 millones para la reparación de 42 aulas en todo el distrito en un primer lote de adjudicaciones. Si bien ya se ejecutaron varios desembolsos en abril pasado, las obras avanzan muy lentamente. En tanto que para el segundo lote se proyectó construir dos baños y tres aulas por G. 814 millones. Asimismo por el almuerzo escolar se pagó G. 883 millones, un monto similar a lo que costó el pórtico.

Gastaron G. 300 millones, pero no sirve

Asimismo, para la construcción de graderías y tinglado del polideportivo municipal en el barrio San Rafael se presupuestó G. 815 millones. En el sitio ya se destinó más de G. 300 millones, pero la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ordenó paralizar la obra debido al riesgo inminente de electrocución. El municipio sampedrano está con inconvenientes actualmente con la ANDE porque la estructura de metal “estira la electricidad” y podría ser un riesgo, si se avanza.

Incluso, la concejal Lourdes Cardozo (PLRA) solicitó un informe sobre la situación real de la costosa obra. Esto debido a que se proyectó, pero no se verificó si afectaría o no al tendido de alta tensión que cruza en las inmediaciones. Sin embargo, ese documento aún no se hizo público.

Desde la ANDE se adelantó que si se cambia de sitio el tendido eléctrico podrían continuar con los trabajos proyectados por la administración de Carlos Quiñónez, se tendría un sobrecosto de G. 150 millones, que deberán absorber los contribuyentes debido a la ineptitud de los arquitectos o proyectistas que no analizaron el riesgo de los cables.

Los cuestionamientos aumentan porque la administración municipal también hace figurar en los papeles que se pagó G. 366 millones por “gasto de estudio de inversión”, lo que en teoría debía incluir también el riesgo de construir en una zona cercana a los cables de alta tensión.

Cuanto dinero ya recibió Quiñónez

En cuanto a los ingresos, según los documentos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la administración de intendente cartista recibió de enero a octubre G. 6.205 millones, de los cuales G. 3.687 millones fue por royalties, G. 374 millones por Fonacide, G. 152 millones por juegos de azar y por recursos menores y otras compensaciones estatales recibió G.1.993 millones.

Mientras que la recaudación por canon e impuesto inmobiliario se estima que entre setiembre y diciembre del 2023 se recaudaron unos G. 2.580 millones, en tanto que el ingreso genuino del primer cuatrimestre de este año fue de G. 2.169 millones.

Sobre estos cuestionamientos, intentamos conversar con el intendente Carlos Quiñónez, pero nos indicaron que el jefe comunal no se encontraba en su despacho en la sede municipal y era el único autorizado en conversar con la prensa.

Según nuestras fuentes, el intendente solo va una vez por semana a la capital del departamento de San Pedro para firmar documentos, porque estaría residiendo en Asunción.