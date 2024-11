Lo que dijo Yamy Nal sobre su supuesto viaje en primera clase

Mucha indignación causó en la ciudadanía el supuesto viaje en primera clase de la senadora Norma Aquino, alias Yamy Nal, quien se trasladó a Córdoba, Argentina, como parte de la comitiva oficial del Congreso Nacional que participará mañana, lunes, en la sesión del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur).

La legisladora se pronunció este domingo en su cuenta de X con relación a esta polémica, originada por declaraciones de la senadora Yolanda Paredes, quien afirmó que su colega Yamy Nal se ubicó en la sección ejecutiva del avión, cuyo costo es elevado por los servicios de lujo, mientras que a ella le fue asignado un pasaje en clase económica, de menor costo.

En su descargo, Aquino desmintió haber viajado en primera clase y aseguró que adquirió su boleto en la categoría “premium económica”. También confirmó que viajó con sus hijas y explicó que los pasajes fueron costeados de su propio bolsillo.

“Viajé con mis hijas, quienes están bajo mi cuidado. Reservé por internet y pagué los tickets. Cambié de nro de asiento para evitar a una senadora que solo sabe mentir y destilar odio, además de ser cómplice de un abusador. Este era mi lugar, que cambié con mi hija (sic)”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Justificó el viaje con sus hijas

Aquino también aclaró que el vuelo entre Asunción y Córdoba no ofrece primera clase, sino únicamente una sección “premium economy”. Defendió su derecho a viajar con sus hijas, destacando que es su responsabilidad como madre. “¿Desde cuándo no puedo viajar con mis hijas, siendo yo su responsable? Basta de meter a menores en esto. ¡Y peor si se les filma! Un abogado no puede desconocer el derecho! (sic)”, expresó.

Finalmente, acusó a la senadora Yolanda Paredes de intentar “ensuciar, injuriar y difamar a las personas” con palabras cargadas de odio. “Movidas por la locura y el odio que ud, y su ex tavyr@í destilan! ¡Falsos!” (sic), agregó Aquino.