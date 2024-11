Sigue el festín en el Congreso: Yamy Nal realiza viaje oficial en lujosa “primera clase” y acompañada de sus hijas

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) confirmó a ABC que esta mañana viajó junto con su colega acusada de “planillerismo” Norma Aquino, alias Yamy Nal, rumbo a Córdoba, Argentina, como parte de la comitiva oficial del Congreso paraguayo que participará mañana, lunes, de la sesión del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), a realizarse en dicha ciudad del vecino país.

La opositora comentó que esta madrugada tomaron un vuelo que las dirigiría a ambas a Buenos Aires, donde realizaron escala para ir a Córdoba. Al abordar al avión, agregó que se percató de que su colega Yamy Nal se dirigió a la zona de clase ejecutiva, cuyo costo es elevado por sus lujos, mientras que a ella le otorgaron un pasaje para la clase económica, de mucho menor costo.

Además, la senadora de Cruzada Nacional comentó que su colega cartista viajó al encuentro del Parlasur junto con sus dos hijas, con quienes las vio llegar al hotel donde se hospedan ambas legisladoras en Córdoba. Aclaró que no vio a las hijas de Aquino en la zona de clase ejecutiva del avión.

Paredes cuestionó el despilfarro del dinero del contribuyente paraguayo en este tipo de lujos del cual se privilegió en este caso su colega y excompañera en Cruzada Nacional, pues comentó que el pago de pasajes y reserva de hotel lo asume el Congreso Nacional, a cargo del cartista Basilio “Bachi” Núñez.

Muestra de privilegios pese a hartazgo ciudadano

Asimismo, afirmó que se trata de una demostración de los privilegios con que cuenta el cartismo y la indiferencia que tienen con respecto al sentir de hartazgo por parte de la ciudadanía.

“Me llamó la atención sobre todo después del escándalo de los viajeros a Estados Unidos. Realmente, se hubiera cuidado más, pero evidentemente que no les interesa ni disimular, porque se trataba de un avión repleto de paraguayos y eso sí o sí se iba a filtrar. Creo que ella lo hace a sabiendas porque no venía de incógnita, sino en un viaje oficial, repleto de paraguayos, y eso quiero decir que no tiene intención de ocultar la situación. Es una muestra más de privilegios del cual la ciudadanía está harta”, cuestionó.

En los últimos días, diferentes sectores se expresaron con repudio e indignación con relación al viaje o “tour vip” que realizaron diputados, en su mayoría colorados y oficialistas, a Estados Unidos con dinero de la Cámara Alta.

¿Otros legisladores serán también “privilegiados”?

La senadora de Cruzada Nacional señaló que desconoce el motivo del privilegio de su colega, si se trató de un pedido exclusivo de la cartista o es una demostración de ostentación e impunidad del que goza el cartismo. Refirió que un funcionario del Senado, que operaría como coordinador para asuntos del Parlasur, es quien les entrega los pasajes y reserva de hoteles.

“Al subirme en el avión nomás me percaté de la situación, no sabía luego de esa posibilidad de viajar en primera clase. A mí nadie me preguntó, porque simplemente me compran el pasaje y yo embarco. No creo luego que me ofrezcan y la verdad que no voy a luego aceptar. No sé qué condiciones se dan para que algunos legisladores viajen en primera clase y otros en económica, si ellos piden o el Congreso ya les compra”, mencionó.

También resaltó que, en su rol de parlasuriana, constantemente participa de los encuentros del Parlamento del Mercosur y que es la primera vez que se percata del usufructo de este tipo de privilegios en cuanto a los legisladores paraguayos.

Agregó que son los dos primeros legisladores, tanto del Senado como de la Cámara Baja, que partieron rumbo a Córdoba para el encuentro del Parlasur, por lo que desconoce si los demás que deben ir también serán beneficiados con el privilegio del que gozó hoy su colega Yamy Nal, a diferencia de ella.

Yamy Nal: ¿cuánto costó cada pasaje?

El vuelo que realizaron las senadoras fue a través de la empresa Aerolíneas Argentinas, cuyo costo ida y vuelta a Córdoba —según datos de su web— se estima en esta fechas es de US$ 1.296 (G. 10.126.944) en clase ejecutiva y US$ 928 (G. 7.251.392) en clase económica.

Es decir, existe una diferencia de US$ 368 (G. 2.875.552) entre lo que costó el pasaje de la senadora Yamy Nal y Yolanda Paredes, monto el cual se pudo haber ahorrado el Congreso si la cartista viajaba en la clase más económica.