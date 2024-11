Video: senadores se gritan “gordo puto” y “coimera”, y levantan la sesión por desorden

Cuando el Senado estaba tratando el punto tres del orden del día, que se refiere a un convenio de préstamo suscrito por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el senador Dionisio Amarilla hizo uso de palabra y acusó a algunos de sus colegas de que los tratan de “deshidratados cerebrales”, y que eso sería debido a la senilidad de quienes hacen dicha calificación, declaración que generó la reacción de la senadora Celeste Amarilla, momento en el que empezaron a vociferarse.

“Acá se ha tratado a colegas de deshidratados cerebrales y se ha aludido orondamente en esos términos y la gente hizo pasar por alto, porque también entendemos que la senilidad va acompañada muchas veces a la cuestión etaria. ¡Estoy usando yo la palabra y se calla usted, señora!, ¡se calla usted! ¡cállese, coimera! ¡coimera! Coimera que no tiene derecho al vehículo blindado que le está queriendo hacer pagar a los paraguayos, en vez de construir escuelas, moción de orden”, gritó el expulsado del PLRA.

Tras este cruce entre Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, decidió levantar la sesión por desorden, según argumentó.

Sin embargo, el fuerte cruce no terminó con la suspensión de la sesión ordinaria, sino que continuó en los pasillos del Congreso.

Senadores se vociferan y tratan de “gordo puto” y “coimera”

La pelea entre Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla continuó en el pasillo fuera de la sala de sesiones, en donde mientras la legisladora daba declaraciones a la prensa, el expulsado del PLRA le gritaba “coimera”.

“No tiene argumentos y, por supuesto, le pedí que no se altere, porque va a explotar un día y me va a salpicar esa grasa barata de la que está hecha su barriga. Yo le reclamé cómo que senilidad, eso no es apropiado, a ver, ahora vamos a discriminar gordo, flaco, si él le trata de senil o nos trata de seniles a algunos, bueno, yo le trato de gordo, porque si vamos a discriminar, nos vamos a discriminar todos”, dijo a los medios la legisladora.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla siguió acusando a la legisladora de utilizar supuestamente G. 300 millones del Congreso para blindar su vehículo, a lo que Celeste Amarilla reaccionó gritándole “gordo puto”.

“Que se le blinde un vehículo para usar por cuestiones particulares, esta señora es la más desvergonzada que tiene la política paraguaya. Yo también le voy a contrademandar, vamos a ver quién tiene más fuerza. Se levantó la sesión porque la coimera se pasó vociferando, la coimera Celeste Amarilla, la que está usando recursos del Congreso para blindar su vehículo”, acusó Dionisio.

El tercer punto del orden del día de Senado trataba un debate ya prolongado que tiene que ver con la aprobación del convenio de préstamo suscrito por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para lo que hace referencia a la financiación del proyecto tejiendo apoyo para la excelencia educativa del Paraguay, según informó la periodista de ABC TV, Fiona Aquino.