Comisión Garrote: “El IPS es el responsable directo”, dice Soroka sobre obras construidas con fideicomiso

Durante el recorrido que realizaron algunos de los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación, más conocida como “comisión garrote”, en las obras en el marco del contrato de fideicomiso suscrito entre el IPS con el Banco Atlas, el senador Colym Soroka, miembro de la comisión, dijo que el responsable directo del uso de los fondos y la construcción de las obras es la previsional.

“El IPS es el responsable directo, donde yo también fui parte del gobierno anterior, no le defiendo absolutamente a nadie, o sea, si alguien utilizó mal los recursos del Estado, que esa persona sea denunciada con nombre y apellido, no solamente una denuncia general”, aseveró.

Agregó que en el contrato del fideicomiso está estipulado el destino de los recursos económicos, por lo que debe haber una persona que firmó la orden en que se invertirían los fondos.

“Si ese fideicomiso no se cumplió, los requisitos básicos de lo que era la exigencia de ese fideicomiso, significa que la asignación de fondos para las obras designadas dentro del fideicomiso y otros, dice el contrato del fideicomiso que había firmado el IPS, ¿eso qué le hace?, le da la facultad al IPS también de derivar esos fondos, pero si alguien derivó esos fondos en forma irregular, es la pregunta del millón de dólares”, refirió.

Obras del contrato de fideicomiso sí se terminaron, según senador

El miembro de la CBI, Colym Soroka, aseguró que hay obras dentro del contrato del fideicomiso que ya se terminaron, pero otras todavía están en construcción.

“Hay obras terminadas, presidente del IPS, usted no estuvo presidente, pero su gente en la CBI a mí no me pudo dar con exactitud una obra que no se haya terminado, fantasma, puede ser que esté esta sin terminar, pero con los fondos del fideicomiso sí se terminaron donde fueron derivados”, aseguró.